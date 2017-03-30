Более 3 тыс человек посетили церемонию прощания с экс-футболистом «Зенита» Казаченком
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Более трех тысяч человек посетили церемонию прощания с легендарным футболистом петербургского «Зенита» Владимиром Казаченком, которая прошла в четверг в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
Проститься с Казаченком пришли, в том числе, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу и недавно вошедший в тренерский штаб румынского специалиста Анатолий Тимощук, все игроки основного состава клуба и Константин Зырянов, выступающий за «Зенит-2», а также народный артист России и давний болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский, телекомментатор Геннадий Орлов и ряд выступавших за «Зенит» в разные годы футболистов.
Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни. За «Зенит» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором
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