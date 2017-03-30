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30 марта 2017, 11:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Билеты на матч «Спартак» — «Зенит» стоят от 1000 рублей

«Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 23-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, минимальная цена билета на эту встречу составляет 1000 рублей, максимальная — 20 тыс. рублей.

Продажа билетов на матч с «Зенитом» будет проходить в четыре этапа, первый из них стартовал сегодня. В его рамках билеты смогут приобрести владельцы абонементов на текущий сезон.

Игра состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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