Как сообщает официальный сайт красно-белых, минимальная цена билета на эту встречу составляет 1000 рублей, максимальная — 20 тыс. рублей.



Продажа билетов на матч с «Зенитом» будет проходить в четыре этапа, первый из них стартовал сегодня. В его рамках билеты смогут приобрести владельцы абонементов на текущий сезон.



Игра состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.