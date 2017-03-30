Церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Казаченком началась в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Церемония прощания с одним из самых известных футболистов в истории петербургского «Зенита» Владимиром Казаченком началась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни. За «Зенит» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором
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