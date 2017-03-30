10 лучших легионеров чемпионата России: Грузия

Не так давно «Чемпионат» опубликовал список 100 лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь и здесь, а также по ссылкам внутри этих материалов.



Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Мы уже успели вспомнить лучших легионеров из Беларуси, Армении, Молдавии, Азербайджана, стран Прибалтики и Средней Азии. Постепенно приближаемся к завершению нашего сериала. На очереди — 10 самых ярких грузин в истории чемпионата России. Технари, бомбардиры, неуступчивые защитники — прямо скажем, выбирать лучших было сложно.

10. Гоча Гогричиани

«Жемчужина-Сочи», 1992−1993, 1996−1999, 116 матчей, 57 голов

«Локомотив НН», 1999, 13 матчей, 3 гола

О таланте Гогричиани в России узнали в 1993-м — техничный форвард, пачками забивавший за сухумские «Динамо» и «Цхуми» вдруг начал колотить мячи в Высшей лиге за только вышедшую в элитный дивизион «Жемчужину». К концу первого круга настрелял 13 голов… А потом взял и сорвался на Кипр. Через три года вернулся в Сочи, но такими бомбардирскими подвигами уже не славился. Хотя забивал более-менее регулярно. В итоге с 72 голами стал лучшим бомбардиром «Жемчужины» в истории. Импульсивный и заряженный на ворота форвард, который мог случайно зарядить в лицо Евгению Харлачёву, а после игры пойти в раздевалку соперника и искренне извиниться.



9. Соломон Кверквелия

«Рубин», 2011-н.в., 155 матчей, 5 голов

«Локомотив», 2017 — н.в., 3 матча

Когда Соломону было 15, на просмотре в одной грузинской команде ему сказали «Тебе в футболе ничего не светит, иди в баскетбол поиграй или книгу почитай». Мама отговорила Соломона бросать любимую игру и заставила поверить в себя. В итоге Кверквелия пробился в большой футбол и стал одним из сильнейших защитников в РФПЛ. Несмотря на солидные габариты, Кверквелия способен навязать нападающим скоростную борьбу, может отдать первый пас. Однажды даже ходили слухи о том, что в его услугах заинтересован Фабио Капелло, искавший сменщиков Игнашевичу и В. Березуцкому в сборной России. Но сам защитник решил выступать за свою родину. Сейчас Кверквелия строит карьеру в «Локомотиве». Ему всего 25, для защитника — плёвый возраст. Потому наверняка Соломон ещё сделает себе солидное имяв нашем футболе.



8. Джано Ананидзе

«Спартак», 2009-н.в., 116 матчей, 16 голов

«Ростов», 2013−2014, 25 матчей, 4 гола

Когда миниатюрный 17-летний паренёк укладывал на замахах половину «Краснодара» в Кубке, а затем забивал самый молодой гол в истории чемпионата России, многие были уверены, что из него вырастет звезда европейского масштаба. Джано блистал на молодёжном уровне, был ярок и смел в первых сезонах за «Спартак», привлекал к себе внимание больших клубов из Европы, его хотели заиграть за сборную России… Но полностью реализовать себя грузинский талант не сумел до сих пор. Порой Джано напоминает, что по потенциалу является одним из сильнейших игроков чемпионата. Вспомните хотя бы его гол АЕКу или другие шикарные выстрелы в этом сезоне. Но пока Джано всё ещё пребывает в статусе «подающий надежды». И есть опасения, что может остаться в нём до конца карьеры.



7. Зураб Циклаури

«Крылья Советов», 1993, 1995−2000, 154 матча, 26 голов

«Уралан», 2001−2004, 83 матча, 35 голов

«Алания», 2004, 12 матчей, 2 гола

Звёздным часом Циклаури стал матч против «Спартака» в 2002 году. Его «Уралан» пожаловал в гости к действующему чемпиону страны и оформил уверенную победу 2:0. Оба мяча на свой счёт записал именно Зураб. Запомнился Циклаури и по «Крыльям Советов», в которых начинал свою карьеру. Моторный, проворный, напористый, он всегда был на периферии атаки, не боялся брать игру на себя, а взгляд направлял лишь в сторону ворот соперника.

6. Александр Амисулашвили

«Шинник», 2006, 18 матчей, 1 гол

«Спартак-Нальчик», 2007−2010, 98 матчей, 10 голов

«Краснодар», 2011−2012, 54 матча, 1 гол

«Крылья Советов», 2013−2014, 38 матчей, 1 гол

Нальчикская связка Амисулашвили — Джудович в конце 2000-х считалась одной из сильнейших в РФПЛ. Огромных размеров черногорец и напористый статный грузин снимали весь верх в своей штрафной и по праву стали любимцами публики в Нальчике. Не было претензий по самоотдаче к Александру ни в Ярославле, ни в Самаре. А в «Краснодаре» он так и вовсе в кратчайшие сроки дослужился до капитанской повязки. Амисулашвили запомнится как надёжный и уверенный в себе защитник, на вопрос «чего вам не хватает, чтобы играть, как Терри?» отвечавший: «рождения в Англии и контракта с “Челси”».

5. Муртаз Шелия

«Спартак-Алания», 1995−1997, 62 матча, 9 голов

В России Шелия провёл всего три сезона. Но и по ним просто не мог не запомниться. В 1995 году Валерий Газзаев просматривал молодого защитника на матче тбилисского «Динамо» и «Тироля», а по его окончании предложил тому переехать во Владикавказ.



«Я тогда задал Газзаеву «меркантильный» вопрос: как будет с премиальными? — вспоминал Шелия. — На что получил исчерпывающий ответ: «Премиальные получите, когда станете чемпионами».

Так и случилось — в первый же год Муртаз завоевал золото чемпионата России, став неотъемлемой частью той самой легендарной «Алании». Шелия принимал участие в «золотом матче» 1996 года, играл в еврокубках, забивал победный гол «Андерлехту», выступал в Англии за «Манчестер Сити». Чем не повод попасть в первую пятёрку рейтинга?

4. Михаил Ашветия

«Алания», 1997, 2000, 2002−2003, 70 матчей, 20 голов

«Локомотив», 2003−2005, 27 матчей, 8 голов

«Ростов», 2005, 13 матчей, 1 гол

«Рубин», 2006, 14 матчей

Любителям футбола из Владикавказа, заставшим «Аланию» на стыке веков, есть что вспомнить. Комбинация Ашветия и Тедеева, разыгравших мяч с центра поля и вдвоём организовавших гол в ворота «Крыльев», должна остаться яркой зарубкой в их памяти. Михаил был сверхрезультативен на родине — 55 голов в 54 играх за «Торпедо» из Кутаиси, 49 мячей в 57 матчах за тбилисское «Динамо». В России так часто забивать у Ашветия не получалось. Но и Газзаев, и Бердыев, и Сёмин, с которым Михаилу довелось поработать, наверняка поминают его лишь добрым словом. В каждой из российских команд грузинский форвард был смел и ярок. Болельщикам «Локо», желающим поностальгировать — кликать на ссылку в обязательном порядке.

3. Малхаз Асатиани

«Локомотив», 2003−2010, 144 матча, 9 голов

На третьем месте в нашем рейтинге — не моторный полузащитник и не забивной форвард, какими являлись многие грузины в чемпионате России. Бронзу получает Малхаз Асатиани, один из лучших защитников РФПЛ 2000-х, чемпион и обладатель Кубка России, оплот надёжности «Локомотива» на протяжении семи лет. Неуступчивый, жёсткий и самоотверженный Малхаз никогда не скрывал эмоций — летел на Ковалевски, когда тот не хотел отдавать мяч после пропущенного в концовке гола, дрался с Ивановичем в раздевалке. Но при этом всегда оставался профессионалом и примером для других защитников.



2. Заза Джанашия

«Локомотив», 1996−2001, 145 матчей, 33 гола

Один из самых ярких футболистов чемпионата конца 90-х. Если бы вы тогда встретили Джанашия за пределами поля, то мысль о том, что он — профессиональный футболист, посетила бы вас в последнюю очередь. Однако на газоне этот неуклюжий с виду коренастый мужичок превращался в элегантного скоростного форварда, который своими финтами мог раскачать кого угодно.

«Когда играли с “Лацио”, я весил 87 кило, — рассказывает Джанашия. — Многовато, конечно, — но так отпахал, что итальянцы купить меня хотели. Палыч не отпустил. Я уже потом узнавал о предложениях — “Лацио”, “Штутгарта”, “Спортинга”. Но я до такой степени любил “Локомотив”, что никуда не рвался. Где ещё нашел бы настолько дружную команду? Мы были как семья. Я ночью мог позвонить кому угодно, даже Палычу».

Вот и всё, что надо знать о любви и преданности Зазы «Локомотиву». А в «Черкизово» до сих пор вспоминают его кульбиты после забитых голов.

1. Георгий Деметрадзе

«Алания», 1998−1999, 2002, 2005−06, 70 матчей, 43 гола

«Локомотив», 2002, 6 матчей

В конце девяностых Деметрадзе наводил ужас на соперников «Алании». В своё время Валерий Газзаев пригласил форварда из «Фейенорда», в котором он не смог пробиться в основу. И не прогадал. За второй круг сезона 1998 тот наколотил 14 мячей в 15 играх, в следующем — 21, став лучшим бомбардиром.

Не секрет, что грузинские футболисты — парни техничные. Но Деметрадзе обращался с мячом как с хрустальной вазой, не вёл его, а будто ласкал. Потрясающий нападающий со скоростью, ударом и великолепной техникой, умевший протащить мяч, обыграть один в один, исполнить штрафной или разрядить свою пушку с дальней дистанции. А его паузы перед исполнением пенальти ставили в тупик каждого вратаря чемпионата. Не игрок, а сказка.