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30 марта 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» Валерием Глушаковым пройдет 31 марта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим игроком столичных футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА Валерием Глушаковым состоится 31 марта в манеже академии «Спартак» в Сокольниках. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Церемония намечена на 10:00 мск. О том, где будет похоронен бывший футболист, не сообщается.

Валерий Глушаков в составе красно-белых выигрывал чемпионат СССР в 1979 году, в 1980-м победил на молодежном чемпионате Европы. Также он выигрывал чемпионат и Кубок Финляндии в составе клуба «Куусюси».

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни.

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