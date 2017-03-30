Церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» Валерием Глушаковым пройдет 31 марта

Церемония намечена на 10:00 мск. О том, где будет похоронен бывший футболист, не сообщается.

Валерий Глушаков в составе красно-белых выигрывал чемпионат СССР в 1979 году, в 1980-м победил на молодежном чемпионате Европы. Также он выигрывал чемпионат и Кубок Финляндии в составе клуба «Куусюси».

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни.