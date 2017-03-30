Церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» Валерием Глушаковым пройдет 31 марта
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим игроком столичных футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА Валерием Глушаковым состоится 31 марта в манеже академии «Спартак» в Сокольниках. Об этом сообщает
пресс-служба «Спартака».
Церемония намечена на 10:00 мск. О том, где будет похоронен бывший футболист, не сообщается.
Валерий Глушаков в составе
Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни.
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