«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»
«Зенит» вдобавок к сайту создал аккаунты в китайских соцсетях. «Советский спорт» пообщался с тем, кто знакомит китайцев с нашим футболом.
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Самарские первопроходцы
Удивительно, но «Зенит» не первым в России начал покорение китайского рынка. В 2015-м году это сделали самарские «Крылья Советов», когда завели аккаунт в социальной сети Weibo — аналоге твиттера. Самарцы тогда рассказали, что в Китае есть
Пока «Манчестер Юнайтед», «Реал» и другие европейцы ездили в китайские турне, российские клубы в этом направлении не двигались. Чуть раньше попытку предпринял ЦСКА, летом 2013-го сыграв два товарищеских матча в Китае. Армейцам не понравилось, но и футбол в Китае тогда был на другом уровне. КХЛ в этом плане, кстати, ушла далеко вперед: взяла в лигу китайский «Куньлунь», который не подвел и в первый же сезон в
О «Зените» в Китае стали говорить летом, когда в «Шанхай» отправили Халка за 56 миллионов евро. Через полгода к нему присоединился Витсель — его за 21 миллион приобрел «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Между этими событиями петербуржцы открыли китайскую версию сайта, а в марте 2017-го пришли в китайские соцсети.
Из Китая в Петербург — ради «Зенита»
Работают на китайскую аудиторию два человека — Зихао Ли и Ху Сян. Зихао делает свою часть работы из Калифорнии. А вот второй парень живет в Петербурге уже три года и изучает русский язык. Он даже в Петербург переехал именно
— Я узнал о «Зените» из интернета, еще когда жил в Китае, — рассказывает Ху Сян. — У нас не так много говорят о российском футболе, в основном все знают три клуба — «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Многие думают, что российских футбол — не очень высокого качества. Сначала «Зенит» понравился мне
Теперь Ху Сян сам меняет ситуацию: с марта ведет китайские социальные сети и сайт «Зенита». Кроме твиттера, который, скорее, рассчитан на китайскую аудиторию в Петербурге и России, есть еще аккаунты в Weibo. Ху Сян определяет главный фактор успеха — делать быстрые новости. Это кажется очевидным, но проблема многих иностранных версий социальных сетей и сайтов в том, что они обновляются нерегулярно. Те же «Крылья Советов» в своем китайском аккаунте не публиковали ничего уже почти месяц.
— Я стараюсь публиковать все оперативно —
Дзюба — Танк!
Кроме социальных сетей, «Зенит» стал сотрудничать с сайтом Dongqiudi (читается как «Дончоти»). Это крупное китайское СМИ о футболе — международном и местном. Как и в любом издании, новости здесь появляются о разных командах, но именно петербуржцы решили сами сообщать о себе. Здесь новости
— Это лучший способ рассказать людям о команде. Люди обсуждают новости в комментариях. И опять же — мы все делаем оперативно. О других клубах новости могут появляться через неделю. В Китае хорошо знают Дзюбу, Шатова, Кокорина, потому что они выступали на чемпионате мира. Но Дзюба всем нравится особенно — его даже называют Танк Дзюба! Потому что он очень высокий, — весело рассказывает Сян.
Выход на китайский рынок — это, безусловно, не только аккаунты в социальных сетях, но и продвижение бренда, атрибутики, игроков. На зимних сборах Мирча Луческу устроил команде марафон товарищеских игр, две из которых — с китайским «Чанчунь Ятай». Затем зенитовцы записали поздравление на китайский Новый год. А Максим Митрофанов в августе 2016-го рассказывал, что
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