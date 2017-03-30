«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»

Самарские первопроходцы

Удивительно, но «Зенит» не первым в России начал покорение китайского рынка. В 2015-м году это сделали самарские «Крылья Советов», когда завели аккаунт в социальной сети Weibo — аналоге твиттера. Самарцы тогда рассказали, что в Китае есть фан-клуб, а вот рассказывать о жизни команды некому. Решение логичное — в Китае не работают привычные соцсети вроде твиттера и фэйсбука, поэтому приходить нужно в местные сервисы.

Пока «Манчестер Юнайтед», «Реал» и другие европейцы ездили в китайские турне, российские клубы в этом направлении не двигались. Чуть раньше попытку предпринял ЦСКА, летом 2013-го сыграв два товарищеских матча в Китае. Армейцам не понравилось, но и футбол в Китае тогда был на другом уровне. КХЛ в этом плане, кстати, ушла далеко вперед: взяла в лигу китайский «Куньлунь», который не подвел и в первый же сезон в плей-офф боролся с «Магниткой».

О «Зените» в Китае стали говорить летом, когда в «Шанхай» отправили Халка за 56 миллионов евро. Через полгода к нему присоединился Витсель — его за 21 миллион приобрел «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Между этими событиями петербуржцы открыли китайскую версию сайта, а в марте 2017-го пришли в китайские соцсети.

Из Китая в Петербург — ради «Зенита»

Работают на китайскую аудиторию два человека — Зихао Ли и Ху Сян. Зихао делает свою часть работы из Калифорнии. А вот второй парень живет в Петербурге уже три года и изучает русский язык. Он даже в Петербург переехал именно из-за «Зенита»!

— Я узнал о «Зените» из интернета, еще когда жил в Китае, — рассказывает Ху Сян. — У нас не так много говорят о российском футболе, в основном все знают три клуба — «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Многие думают, что российских футбол — не очень высокого качества. Сначала «Зенит» понравился мне из-за восхитительного цвета формы. Я начал смотреть матчи, еще даже не зная игроков, искал новости. Но информацию о «Зените» найти было сложно — никто ничего не писал. В своем родном городе Чжучжоу я старался встречаться с русскими людьми, спрашивать их о футболе — у них явно было больше информации!

Теперь Ху Сян сам меняет ситуацию: с марта ведет китайские социальные сети и сайт «Зенита». Кроме твиттера, который, скорее, рассчитан на китайскую аудиторию в Петербурге и России, есть еще аккаунты в Weibo. Ху Сян определяет главный фактор успеха — делать быстрые новости. Это кажется очевидным, но проблема многих иностранных версий социальных сетей и сайтов в том, что они обновляются нерегулярно. Те же «Крылья Советов» в своем китайском аккаунте не публиковали ничего уже почти месяц.

Аккаунты «Зенита» в Weibo, Dongquidi, Twitter Советский спорт

— Я стараюсь публиковать все оперативно — что-то пишу сам, что-то перевожу с сайта, — делится редактор китайской версии сайта. — Скорость — это то, что делает тебя особенным. Людям нравится, они интересуются историей команды, ее жизнью. Вообще мне часто пишут и спрашивают: «А это официальная страница клуба? А это хорошая команда?» Я отвечаю: «Конечно!» Главная моя цель — сделать так, чтобы люди знали о «Зените». Не так важно, начнут ли они за него болеть. Почему люди в Китае знают о «Барселоне», «Манчестер Сити» и так мало знают о «Зените»? Но это вопрос не одного дня и не парочки, а долгий процесс.

Дзюба — Танк!

Кроме социальных сетей, «Зенит» стал сотрудничать с сайтом Dongqiudi (читается как «Дончоти»). Это крупное китайское СМИ о футболе — международном и местном. Как и в любом издании, новости здесь появляются о разных командах, но именно петербуржцы решили сами сообщать о себе. Здесь новости сине-бело-голубых в среднем читают 35 тысяч пользователей из многомиллионной аудитории соцсети.

— Это лучший способ рассказать людям о команде. Люди обсуждают новости в комментариях. И опять же — мы все делаем оперативно. О других клубах новости могут появляться через неделю. В Китае хорошо знают Дзюбу, Шатова, Кокорина, потому что они выступали на чемпионате мира. Но Дзюба всем нравится особенно — его даже называют Танк Дзюба! Потому что он очень высокий, — весело рассказывает Сян.

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