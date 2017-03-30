Казахстанский клуб заинтересован в услугах Владимира Быстрова

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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, краснодарский клуб, вероятнее всего, не будет продлевать с 33-летним футболистом трудовое соглашение, которое истекает по окончании этого сезона.

Источник отмечает, что в услугах Быстрова заинтересован один из казахстанских клубов. Однако какой именно, не уточняется.

Также интерес к бывшему полузащитнику «Спартака» и «Зенита» проявил «Тосно», выступающий в ФНЛ, но претендующим на выход в премьеру.

Быстров является воспитанником петербургского футбола. С 2002 по 2005 год полузащитник выступал за «Зенит». Летом 2005 года перешел в московский «Спартак», в составе которых провел 107 матчей в различных турнирах, забил 14 мячей и стал автором 24 голевых передач.

В 2009 году Быстров вернулся в «Зенит». Зимой 2014 года игрок отправился на правах аренды в «Анжи», где провел всего 11 матчей. А уже летом Быстров перешел в «Краснодар».