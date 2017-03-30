Казахстанский клуб заинтересован в услугах Владимира Быстрова
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Владимир Быстров может продолжить карьеру в Казахстане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, краснодарский клуб, вероятнее всего, не будет продлевать с 33-летним футболистом трудовое соглашение, которое истекает по окончании этого сезона.
Источник отмечает, что в услугах Быстрова заинтересован один из казахстанских клубов. Однако какой именно, не уточняется.
Также интерес к бывшему полузащитнику «Спартака» и «Зенита» проявил «Тосно», выступающий в ФНЛ, но претендующим на выход в премьеру.
Быстров является воспитанником петербургского футбола. С 2002 по 2005 год полузащитник выступал за «Зенит». Летом 2005 года перешел в московский «Спартак», в составе которых провел 107 матчей в различных турнирах, забил 14 мячей и стал автором 24 голевых передач.
В 2009 году Быстров вернулся в «Зенит». Зимой 2014 года игрок отправился на правах аренды в «Анжи», где провел всего 11 матчей. А уже летом Быстров перешел в «Краснодар».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter