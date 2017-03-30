Жоаозиньо: «Краснодар» хочет играть в Лиге чемпионов

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В августе 2016 года бразильский полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо получил российское гражданство. С тех пор 28-летний футболист имеет полное право выступать за сборную России. Однако в отличие от своих соотечественников — Марио Фернандеса из ЦСКА и Маринато Гильерме из «Локомотива» — игрок «горожан» в национальную команду еще не призывался. В эксклюзивном интервью «Известиям» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России, рассказал о неудачах «Краснодара» в еврокубках и дальнейших задачах на сезон.

— На период матчей национальных команд футболистам «Краснодара» дали отпуск. Но вы всё равно остались в городе — почему?

— Я уже достаточно долго живу в Краснодаре, у меня здесь очень много друзей и есть чем заняться. Да и выходных нам дали всего три дня. Пока будешь куда-то лететь — день уже теряешь. А вообще я уже чувствую себя здесь как дома.

— У «Краснодара» сейчас не самый удачный этап в сезоне: вылетели из Лиги Европы, периодически теряете очки в чемпионате. Как думаете, с чем это связано?

— Неудачей я считаю только вылет из Лиги Европы. Во внутреннем чемпионате мы выступаем неплохо, идем четвертыми. Конечно, мы хотим бороться за первое-второе место, но пока что не выходит. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы прибавить в заключительном отрезке.

— 1/8 финала Лиги Европы — это максимум для «Краснодара» на данный момент?

— Уверен, это не предел возможностей нашей команды, мы могли бы пройти дальше. В этот раз не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне выступим лучше. Но сначала нам нужно пробиться в еврокубки по итогам чемпионата, а потом уже думать о Лиге Европы.

— В чемпионате у «Краснодара» есть шансы только на Лигу Европы или же вы намерены бороться за попадание в Лигу чемпионов?

— Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы финишировать как можно выше в турнирной таблице. И, конечно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

— Есть мнение, что с приходом на пост главного тренера Игоря Шалимова «Краснодар» стал показывать менее привлекательный футбол. Согласны с этим?

— Каждый смотрит со своей стороны, у всех свое мнение, и они могут говорить что угодно. Конечно, наша игра немного изменилась, но ведь есть же результат. И я надеюсь, что он будет только улучшаться.

— Еще один не самый удачный турнир для «Краснодара» в этом сезоне — Кубок России. В четвертьфинале вы уступили в серии пенальти «Уралу», ведя в счете по ходу матча 3:0. До этого в вашей карьере подобное случалось?

— Никогда. Конечно, проиграть в таком матче было очень обидно и неприятно. Но когда исход игры решает пенальти — это всегда лотерея. Просто был не наш день.

— Вы разговариваете по-русски всё лучше и лучше. Специально где-то занимаетесь?

— Нет, сейчас я учу язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю всё больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.

— А писать на русском языке умеете?

— Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.

— Недавно вы получили российский паспорт. Ощущаете себя русским или, по сути, ничего не изменилось?

— Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.

— Как ваши родственники отнеслись к решению получить российское гражданство?

— Абсолютно нормально, никаких вопросов не было вообще. Все поняли и приняли мое решение.

— А какое гражданство вы думаете дать своим детям?

— Конечно, российское.

— В будущем планируете остаться в России или вернетесь в Бразилию?

— Так далеко я еще не смотрел. Думаю, буду жить на две страны: и здесь, и в Бразилии.

— У вашего соотечественника Марио Фернандеса, также получившего российский паспорт, есть формальные причины, из-за которых он пока не может играть за сборную. У вас таких проблем нет?

— Нет, по всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

— Но в глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?

— Конечно, ведь это мечта любого футболиста — попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники — Марио Фернандес и Маринато Гильерме, — я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.

— Уход вашего соотечественника Ари из «Краснодара» ослабил команду? И есть ли вероятность, что он вернется?

— Не думаю, что мы стали слабее. А вопрос с возвещением Ари решает только руководство клуба.

— Ходили слухи, что и вы можете уйти из «Краснодара». Это соответствует действительности?

— Я тоже слышал подобные разговоры и читал об этом в прессе. Но могу сказать, что ко мне лично с какими-то предложениями никто не обращался.

— Сейчас все обсуждают новый стадион и академию «Краснодара». Вам где-нибудь приходилось видеть такую же инфраструктуру?

— Нет, я вообще думаю, что мало где в мире есть такие условия. Президент клуба (Сергей Галицкий. — «Известия») вкладывает много сил и средств в развитие «Краснодара». Можно смело сказать, что в Краснодаре находится один из лучших стадионов мира и, пожалуй, лучший стадион в России. То же можно сказать и об академии.

— В основе «Краснодара» уже появился первый воспитанник академии — Илья Жигулев. Как думаете, может ли со временем весь состав команды формироваться из собственных воспитанников?

— То, что Жигулев играет в основном составе «Краснодара» — сильнейшая мотивация для других молодых воспитанников академии. Это дает им стимул больше работать, стараться, чтобы со временем тоже попасть в первую команду. Для этого у ребят есть все условия — всё зависит только от них самих.