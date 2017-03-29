РФПЛ допустила домашний стадион «Ростова» к проведению матчей
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в
Ростове-на-Дону к проведению матчей РФПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Сегодня «Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографии, на которых продемонстрировал состояние газона на домашнем стадионе за пять дней до проведения матча РФПЛ с «Краснодаром».
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