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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29249060/
29 марта 2017, 21:57 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

РФПЛ допустила домашний стадион «Ростова» к проведению матчей

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к проведению матчей РФПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня «Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографии, на которых продемонстрировал состояние газона на домашнем стадионе за пять дней до проведения матча РФПЛ с «Краснодаром».

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