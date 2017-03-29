Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в Украине

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— Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.