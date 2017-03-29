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29 марта 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в Украине

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич негативно относится к тому, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита». По его словам, 37-летнему специалисту нужно было начинать карьеру на Украине.

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— Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.

Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине.

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