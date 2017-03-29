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«НЕ БРОСАТЬ ЖЕ ТРЕНИРОВКИ…»

— В «Краснодаре» вы всегда здорово подменяете коллег, но потом вновь становитесь запасным. Не обидно, что пока так и не стали первым номером команды?

— Я приходил молодым, брали на перспективу. А на данный момент — не обидно. Тренер определяет состав, обижаться непрофессионально. Нужно всегда быть готовым как играть, так и находиться на подмене.

— Одно время вы выигрывали конкуренцию у Диканя. Тогда Олег Кононов говорил: Синицын сильнее. Важно слышать такие слова от тренера не в личной беседе, а в прессе?

— Любая поддержка показывает, что в тебе заинтересованы, в тебя верят. Для вратарей это важный аспект. В нашем деле от психологического состояния во многом зависит и игровое.

— Какие советы вам давал Дикань?

— Советов особенно не было. Больше разговаривали на абстрактные темы. Да и мне не 18 лет было, поиграл уже в премьер-лиге. Конечно, кое-что перенимал у него на тренировках. Но секретов не спрашивал, их просто нет. Старался научиться спокойствию, как себя вести в игровом плане — меньше эмоций и больше концентрации.

— Вы говорили, что нравится находиться в состоянии конкуренции. Но если ее проигрываете, не появляется разочарование?

— Конкуренция — шаг вперед. Когда приходит более сильный или равный тебе оппонент, ты развиваешься. Естественный отбор. Нужно прогрессировать и показывать характер, это такая проверка — сломаешься при конкуренции или нет. Я почти пять лет в команде, довольно много вратарей прошло, пока держусь!

— Был момент, когда в «Краснодаре» вратари играли по очереди — один в еврокубках, второй — в чемпионате. Такой вариант хорош?

— Он оптимален. Если на протяжении двух-трех недель сыграешь во всех матчах через два дня на третий, психологическая усталость накопится очень быстро. И с каждым следующим матчем повышается вероятность ошибок. Играть по очереди удобно: у каждого есть время восстановиться.

— Смогли бы как Чепчугов в ЦСКА постоянно сидеть на замене?

— Там такая ситуация, что по-другому никак. Есть стопроцентный первый номер. Приходится либо мириться, либо уходить. Но если все устраивает, зачем уходить?

— Вы бы ушли?

— Нужно оказаться в такой ситуации, чтобы понять. В прошлом году зимой у нас было три вратаря: я, Дикань и Крицюк. Хотел уйти в аренду, но по определенным обстоятельствам мне не позволили. И я остался.

— Что дальше?

— А что с этим делать? Смирился. Не бросать же тренировки, не махать на все рукой. Так сделаю только себе хуже.

— Ари в похожей ситуации загрустил.

— Здесь менталитет влияет. Бразильцам важно внимание, тепло, улыбки, карнавальный образ жизни. И когда в этом наборе чего-то не хватает, люди начинают затухать. У него какой-то надлом произошел, когда перестал попадать в состав. А в «Локо» почувствовал доверие, заиграл на своей позиции, забивает.

«В КИТАЕ МНЕ БЫЛО БЫ ТЯЖЕЛО»

— Вы тоже считаете, что к уровню Акинфеева никто из российских вратарей не может приблизиться?

— Наверное, есть вратари, которые на определенный момент могут заменить или подстраховать его в сборной или клубе. Но если брать большой промежуток времени, то такой стабильной игры никто не показал. За исключением, может, Малафеева. У остальных были и спады, и блистательные игры. Сейчас, на короткой дистанции, Беленов в отличной форме, Ребров неплохо играет.

— «Только странные люди уходят из «Краснодара», — ваши слова. А если в Европу позовут?

— У каждого свои задачи и амбиции. Уходить из «Краснодара», который играет в Лиге Европы, в какую-нибудь команду, которая находится в середине таблицы, не совсем оправдано.

— То есть для вас главный фактор — еврокубки? Кто-то просто за новым опытом едет.

— Попробовать можно. Мне в принципе не нравится чемпионат Италии. Зато Испания — амбициозный, интересный и насыщенный чемпионат. Там можно вырасти в профессиональном плане, посмотреть, как люди живут, что за менталитет. Но нужно понимать, чего ты хочешь: играть в Испании или получить опыт в еврокубках.

— Еще один вариант — Китай.

— По-моему, там не разрешено подписывать иностранных вратарей. Но и ехать туда нужно ближе к завершению карьеры. Сам уровень немного подрос, а в целом — не то. В Азии мне было бы тяжело по ментальности и культуре. Своеобразная страна Китай.

— Вы родились и жили не так далеко от Китая — в Читинской области. Часто ли ездили туда?

— Раз пять побывал. Что понравилось? Я не был в мегаполисах. Но впечатлило быстрое развитие городов. Небоскребы были даже в приграничных населенных пунктах. Казалось бы, молодой город, а развивается сумасшедшими темпами. Приезжаешь на следующий год, там уже новые здания стоят.

— Самое необычное, запоминающееся путешествие или выезд?

— Комсомольск-на-Амуре. Это часов шесть на самолете с пересадкой до Хабаровска на каком-нибудь Ан-24, и семь часов на автобусе. А на следующий день игра. Самый неприятный выезд всегда был. Приезжаешь, и два дня ходишь, как шахматный конь.

— Верна ли информация, что недавно продлили контракт с клубом?

— Да, осенью продлил контракт до 2019 года.

«ГОЛ АСПАСА? НУЖНО БЫЛО ОСТАВАТЬСЯ В ВОРОТАХ»

— Самый яркий по эмоциям матч был с «Зенитом» в Краснодаре?

— Нет, думаю, с «Ростовом», когда два пенальти отбил. А с «Зенитом»…У меня в принципе плохо удавались игры с этим соперником. В Петербурге крупно уступали, если я играл. В Краснодаре, по-моему, 0:2 проигрывали. Приятно было переломить эту тенденцию. Неудобная для меня команда.

— Чтобы отразить два пенальти в матче, нужна удача или мастерство?

— Я отношусь к той категории вратарей, которые рассчитывают на удачу. Если у вратаря хорошая реакция, а у исполнителя не удался удар, ты отбиваешь. Но в основном предугадываешь, выбираешь для себя угол. Поэтому для меня это больше удача.

— В домашнем матче с «Сельтой» у вас был шанс не пропустить гол от Аспаса?

— Там произошла ошибочная оценка ситуации. Мне нужно было оставаться в воротах, так как защитники доставали игрока. Но желание помочь, сохранить нам шансы сыграли роль. Поддался эмоциям впервые за матч. Плюс было небольшое проскальзывание ноги, немного на этом потерял время.

— Часто ли вы общаетесь с Сергеем Галицким? После памятного матча с «Ростовом» о вашей беседе много говорили.

— Он же занятой человек. Таких долгих бесед немного. Тогда у нас была подготовка к какому-то матчу, Сергей Николаевич приехал, чтобы поговорить с командой. И пока все собирались, возникла дискуссия по поводу пенальти. Он высказал свою точку зрения, я — свою.

— Был ли в вашей карьере матч, когда в ворота одной команды назначали сразу три пенальти?

— Нет, но была встреча, когда удалили сразу двух вратарей. Мы тогда вместе с Женей Городовым играли в «Чите». Его удалили в первом тайме, поставили пенальти. Меня — во втором и тоже назначили пенальти.

— Третий вратарь вышел?

— Нет, шли последние минуты, замен не осталось, защитник встал в ворота.

«ВЫРАЗИЛИ СМОЛОВУ СКУПУЮ МУЖСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»

— Что в команде говорили Смолову после двух незабитых пенальти?

— Выразили скупую мужскую поддержку — похлопали по плечу, сказали, что все нормально, в следующем матче все будет хорошо.

— Что вообще произошло в Кубке? Ведь похожий сценарий был и в игре с «Оренбургом» (3:3)?

— Наверное, этот матч из таких, как «Барселона» — ПСЖ. Французы имели преимущество в 4 мяча, приехали с мыслями, что все сделано. Команда отдала инициативу. С нами, вероятно, случилось то же самое. 3:0 в первом тайме, и мы немножко расслабились, начали допускать ошибки. Так что не «Урал» переломил игру, а сами себе ее сломали. И случился печальный результат.

— После матча с «Оренбургом» вы сказали, что Воробьеву нужно дать «Оскар» за умелую затяжку времени.

— Это на эмоциях. Ты стараешься добиться результата, а люди искусственно убивают матч. Наверное, игроки «Оренбурга» поступали правильно. Все-таки результат превыше всего. Окажись мы в ситуации, когда нужно потянуть время, мы сделали бы это не задумываясь. Но в принципе такое не красит игру.

— Кого в Европе считаете главным симулянтом?

— На данный момент Неймар. Или Суарес, как вариант.

«БУХАРОВ — ЛУЧШИЙ ПОСЛЕ СМОЛОВА»

— Что скажете о новом стиле игры команды?

— Думаю, он стал более прагматичным. Если раньше нас называли романтичной командой, то сейчас играем на результат. Не всегда получается зрелищно. В конце сезона посмотрим, к чему это приведет.

— В этом году модна тема судейства. Жалобы на арбитров — и правда удел слабых?

— Не знаю. Иногда действительно один человек определяет судьбу команды. Бывают клубы, против которых ошибаются постоянно, а бывают те, в чью пользу ошибаются. Когда против тебя ставят пенальти в каждом матче, это напрягает, на эмоциях можно разное наговорить.

— Надеетесь ли сыграть в матче с «Ростовом»?

— Пока что без прогнозов. Конечно, хочется играть каждый матч. Но я могу только хорошо подготовиться.

— Бухаров в последнее время забивал «МЮ» и сборной Бельгии. Лучший нападающий после Смолова на данный момент?

— Исходя из результатов, тяжело с этим спорить. Он забивает, эффективно играет на команду. Поэтому да, сейчас Бухаров полезен для «Ростова» и сборной.

— Гилерме как-то говорил, что самый неудобный нападающий для него в плане ударов — Халк. Кто у вас?

— Халк для всех был неудобен, потому что мяч летит с бешеной скоростью, да еще может менять направление. Смолов тоже сильно бьет, неприятные удары. Хорошо, что мы в одной команде, пропускаю только на тренировках.

— Без Смолова претендовать на первую тройку сложнее?

— Надеемся, к «Ростову» восстановится. Федор, конечно, добавляет вариативности, делает результат. Ждем его возвращения.