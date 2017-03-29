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29 марта 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА: Дзагоев будет тренироваться под наблюдением врачей клуба

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев будет тренироваться под наблюдением медицинского штаба московской команды из-за выявленного у него спазма мышцы задней поверхности правого бедра. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Дзагоев получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3), который прошел 28 марта в Сочи. Полузащитник был заменен на 17-й минуте встречи.

«Сегодня армейский полузащитник прошел контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды», — говорится в сообщении клуба.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведет 2 апреля дома с «Крыльями Советов», следующий — 9 апреля в гостях с «Краснодаром».

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