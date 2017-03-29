ЦСКА: Дзагоев будет тренироваться под наблюдением врачей клуба

Дзагоев получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3), который прошел 28 марта в Сочи. Полузащитник был заменен на 17-й минуте встречи.

«Сегодня армейский полузащитник прошел контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время Алан Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды», — говорится в сообщении клуба.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведет 2 апреля дома с «Крыльями Советов», следующий — 9 апреля в гостях с «Краснодаром».