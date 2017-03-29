«Арсенал» оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

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По итогам заседания было решено оштрафовать «Арсенал» на 30 тысяч рублей по итогам гостевого матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). Тульский клуб оштрафован за использование болельщиками пиротехнических изделий на стадионе.