Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону допущен к проведению матчей ЧР

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион “Олимп-2” (Ростов-на-Дону) к проведению матчей чемпионата России», — говорится в сообщении на сайте РФПЛ.

В ближайшей игре «Ростов» в рамках 21-го тура 3 апреля примет «Краснодар».

Качество газона на стадионе «Олимп-2» в марте вызывало немало нареканий, в частности, им были недовольны футболисты и тренеры английского «Манчестер Юнайтед», с которым «Ростов» встречался в рамках 1/8 финала Лиги Европы.