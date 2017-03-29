Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону допущен к проведению матчей ЧР
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону допущен к проведению матчей чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги.
«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион “Олимп-2” (Ростов-на-Дону) к проведению матчей чемпионата России», — говорится в сообщении на сайте РФПЛ.
В ближайшей игре «Ростов» в рамках 21-го тура 3 апреля примет «Краснодар».
Качество газона на стадионе «Олимп-2» в марте вызывало немало нареканий, в частности, им были недовольны футболисты и тренеры английского «Манчестер Юнайтед», с которым «Ростов» встречался в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
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