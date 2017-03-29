Чемпионату России 25 лет. 10 фактов о нашем футболе тогда и сейчас

Первый чемпионат России начался ровно 25 лет назад. С тех пор мир, наша страна и футбол несколько изменились. Мы решили вспомнить, как именно.

Чемпион

1992 год. Действующим чемпионом был ЦСКА Павла Садырина. Та команда в Лиге чемпионом обыграла «Барселону» Гвардиолы и Стоичкова на «Ноу Камп», но в чемпионате выступила слабо. Начиналась эра «Спартака». Под руководством Олега Романцева «Спартак» бил «Ливерпуль» дома и в гостях в Кубке кубков и выиграл первый чемпионат России, а потом много следующих.



2017 год. Действующий чемпион вновь ЦСКА, и, как 25 лет назад, команда по ходу сезона переживает спад. А в борьбе за титул лидирует «Спартак», и параллель с первым сезоном пока получается очень красивой.

Нападающий "Спартак" Михаил Русяев борется за мяч, в матче между игроками столичных клубов "Спартак" и "Асмарал". Чемпионат России по футболу. Центральный стадион "Лужники". РИА "Новости"

Сборная

1992 год. Россия на восьмом месте рейтинга ФИФА. Просто вспомните фамилии: Кульков, Онопко, Тетрадзе, Карпин, Шалимов, Колыванов, Добровольский, Канчельскис. С тех пор всё немного изменилось.



2017 год. Россия на 60 месте рейтинга ФИФА. Фамилии сравнивать не будем, отметим другое: тогда у многих игроков сборной были предложения от клубов из европейских топ-чемпионатов. Сейчас этого не хватает.

Станислав Черчесов

1992 год. Вратарь «Спартака» и сборной. В чемпионате России он сыграл в 24 матчах и пропустил 16 голов. Вскоре он перейдёт в «Динамо» Дрезден и большую часть оставшейся карьеры проведёт в Европе.



2017 год. Тренер сборной России. Ну, об этом вы всё знаете.

Иностранцы

1992 год. Распад СССР перевернул, кроме жизни в республиках, и футбол. Многие футболисты обнаружили себя в чемпионате другой страны. Но это всё ещё воспринималось, как условность. Тем не менее, в составе четырёх из 20 команд первого чемпионата России были заявлены исключительно игроки с российским паспортом (а не с паспортами других стран бывшего СССР). Это «Шинник» (Ярославль), «Океан» (Находка), «Ростсельмаш» (Ростов), ЦСКА (Москва).



2017 год. Лимит на легионеров работает в полную силу и уже всем надоел, но… Сейчас в РФПЛ нет ни одного клуба с заявкой, состоящей исключительно из россиян.

Время проведения

1992 год. Март — ноябрь. Чемпионат разыгрывался по системе весна-осень, и это всех устраивало. До 2010 года, когда Сергей Фурсенко затеял сразу несколько революций. Переходный чемпионат, приглашение Дика Адвоката на пост тренера сборной — всё это тогда вызывало споры…



2017. Август — Май. И продолжает вызывать споры сейчас. Выиграла ли Россия от смены формата? Среди причин перехода называли необходимость лучше готовиться к еврокубкам, возможность синхронизировать внутренний чемпионат с европейскими турнирами. И сократить время до попадания в европейские турниры (раньше оно составляло больше полугода, а сейчас — около трёх месяцев). Но климат отменить не удалось, и зимняя пауза никуда не делась. А летом, когда во многих регионах России логичнее всего играть в футбол — футбола нет. Виталий Мутко допустил возврат к прежней схеме. Хотя, признаемся честно: недовольные будут в любом случае.

Посещаемость

1992 год. Внушительная цифра в 1 млн 680 тыс. зрителей в пересчёте на матч даёт неутешительный итог: всего 5 900 зрителей на матче. Неожиданно, правда? Проблема посещаемости возникла с распадом СССР. До конца 80-х она держалась на уровне 20 тыс./матч, но потом рухнула. С 1992 года количество зрителей очень медленно, но стабильно растет (за исключением сезона 2014/15).



2017 год. За 10 туров до конца сезона турнир собрал 1 млн 793 тыс. зрителей. 11 200 в среднем за матч. Мало, да. Но больше, чем год назад.

Поля

1992 год. Многие помнят, что до начала 90-х зимой команды играли в манежах. Тепло, зрителям комфортно, светло… но один минус: вместо поля — ковёр. Не искусственный газон, а именно ковровое покрытие, на котором играли в обуви без шипов.



2017 год. Ковров уже нет, можно играть в бутсах. Но проблему это не решило. Хотя, значительная её часть заключается в календаре.

Количество команд

1992 год. В чемпионате СССР 1991 года приняли участие всего шесть команда из РСФСР. Причём, московский «Локомотив» занял в нём последнее место. Поэтому, чтобы набрать достаточное количество команд для нового турнира, были взяты не только клубы высшей лиги, но и клубы первой и второй. Так, в первом чемпионате России в 1992 году оказались 20 команд из трёх по силе дивизионов. Эксперимент не слишком удался, и турнир на следующий год был сокращён до 18 команд.



2017 год. В последние годы в прессе регулярно появлялись призывы: расширить Премьер-лигу и сократить Премьер-лигу. Что ж, баланс сохраняется.

Вылет

1992 год. Поскольку количество команда было решено сократить, борьба за выживание была кровавой. Список неудачников определялся во второй части чемпионата: 12 образовали группу риска, вылетали пять худших. «Зенит» в последнем туре не обыграл в гостях «Текстильщик» и составил компанию «Факелу», «Кубани», «Шиннику» и «Динамо-Газовику» (теперь это «Тюмень»). Кстати, «Зенит» стал в том сезоне единственной командой, которая обыграла «Спартак».

2017 год. В зоне риска идут шесть команд, но всё намного мягче. По сути, вопрос всего один: кому, кроме «Томи» не повезёт?

Результативность

1992 год. Юрий Матвеев из «Уралмаша» выиграл гонку бомбардиров с 20 мячами в 28 играх. Кстати, сейчас он работает в «Урале» тренером. В среднем в одном матче забивали по два гола.



2017 год. Фёдор Смолов сыграл всего в 13 матчах РФПЛ, но это не мешает ему лидировать с 13 голами. А вот результативность чемпионата в целом упала: два гола в среднем за матч. Ниже ещё не было.