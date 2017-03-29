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В честь этой даты «СЭ» провел масштабное голосование, в котором приняли участие титулованные тренеры, журналисты нашего издания, а также болельщики, выбиравшие лауреата из длинного списка, сформированного с учетом оценок «СЭ» за 25 лет. Вместе мы выбрали лучшего футболиста в истории российского первенства. Победителем стал многолетний капитан нашей сборной, трехкратный чемпион страны в составе «Зенита», обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Euro-2008 Андрей Аршавин!

КТО ГОЛОСОВАЛ.

Сегодня, в день 25-летнего юбилея чемпионата России, мы подводим итоги нашего масштабного проекта по определению лучшего игрока турнира за все времена.

В объективности результата сомневаться не приходится. В голосовании участвовали три категории выборщиков:

1. 10 тренеров (девять российских и один иностранец, которого давно считают своим и называют Гусом Ивановичем);.

2. 10 журналистов «СЭ»;.

3. Десятки тысяч простых болельщиков, голосовавших на сайте sport-express. ru.

Кроме того, мы учли оценки, которые «СЭ» выставлял футболистам в матчах чемпионатов России на протяжении всех 25 лет.

КАК ВЫБИРАЛИ.

Тренеры и журналисты называли свои пятерки лучших, расставляя игроков по порядку. За первое место каждый из футболистов получал 5 баллов, за второе — 4, за третье — 3, за четвертое — 2, за пятое — 1. Таким образом, и тренеры, и журналисты начисляли в общей сложности по 150 баллов.

То же число баллов получили десять игроков, занявших первые места в голосовании болельщиков. Распределялись они так: лидер заработал 30 баллов, занявший второе место — 26, третье — 23, четвертое — 20, пятое — 16, шестое — 13, седьмое — 10, восьмое — 7, девятое — 4, десятое — 1.

За 25 лет во встречах чемпионатов страны участвовало 3569 футболистов. Подавляющее большинство из них за свою игру получили оценки «СЭ». В итоговом рейтинге учтены только те, кто провел не менее 100 матчей или выступал в России не менее четырех сезонов. Баллы среди десяти первых распределялись так: лучший заработал 30 баллов, занявший второе место — 26, третье — 23, четвертое — 20, пятое — 16, шестое — 13, седьмое — 10, восьмое — 7, девятое — 4, десятое — 1.

КТО КАК ПРОГОЛОСОВАЛ.

У тренеров лучшим стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Пусть вас не смущают суммы, набранные им и Юрием Жирковым. Гус Хиддинк так и не смог остановить свой выбор на одном из них и разделил пятое место. В результате оба заработали по полбалла.

Всего в анкетах тренеров упоминаются 20 игроков, а в тройку лучших помимо Акинфеева вошли Андрей Аршавин и Егор Титов. Среди двух десятков игроков четыре иностранца — Вагнер Лав, Лассана Диарра, Неманья Видич и Халк. Любопытно, что всех их в свою пятерку включил Курбан Бердыев — после Федора Черенкова.

Ни один из специалистов не назвал Андрея Тихонова, который между тем завоевал «Приз зрительских симпатий», обойдя Аршавина. Считаного числа голосов не хватило Александру Кержакову, чтобы войти в первую десятку по итогам голосования болельщиков. В этом опросе зенитовец занял 11-е место, пропустив вперед бывшего партнера — Халка.

У журналистов, отдавших симпатии 14 футболистам, абсолютный лидер — Аршавин, намного опередивший спартаковскую тройку Тихонов — Титов — Цымбаларь.

Высокие места Алексея Смертина, Станислава Черчесова и Сейду Думбья в итоговом рейтинге объясняются оценками, которые представители «СЭ» выставляли им за качество игры в чемпионате страны.