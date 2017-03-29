Футболисты «Спартака» получат €1 млн за победу в чемпионате России

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Московский «Спартак» в нынешнем сезоне как никогда близок к достижению заветной цели, не покорявшейся клубу в течение последних 15 лет, — чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). За 10 туров до конца первенства красно-белые располагаются на первом месте в турнирной таблице и опережают своих ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит» — на 6 очков. По информации «Известий», победа в чемпионате страны, помимо золотых медалей и долгожданного трофея, принесет футболистам «Спартака» и солидные денежные вознаграждения.

Высокопоставленный источник из руководящего состава московского клуба рассказал «Известиям», что совет директоров красно-белых готов выделить на премиальные своим игрокам сумму в размере около €1 млн в случае, если команде удастся удержать лидирующие позиции до конца чемпионата.

— Инициатива о премировании игроков «Спартака» за победу в чемпионате России исходит лично от основного акционера и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, — рассказал «Известиям» источник. — Сумма в размере около €1 млн не окончательная — она может стать больше, но точно не уменьшится. Предполагается, что деньги будут распределены между всеми футболистами команды. Достанется вознаграждение и тем, кто чаще всего оказывался в запасе и редко выходил на поле. Однако большую часть премиальных практически в равных долях разделят между собой игроки, которые в нынешнем сезоне провели больше всего матчей за команду в чемпионате России. В среднем вознаграждение одного футболиста основного состава составит от €70 тыс. до €100 тыс.

фоторепортаж Футболисты «Спартака» проиграли «Црвене Звезде» Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел поражение от белградской «Црвены Звезды» со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде.

Кроме этого, в контракты ряда ведущих игроков «Спартака» включен и пункт о дополнительных выплатах в том случае, если по итогам сезона команда станет победителем домашнего первенства. Размер вознаграждения может быть разным у каждого игрока, так как составляет определенный процент от его зарплаты.

По сообщению другого источника, владеющего ситуацией, денежных премий в случае завоевания золотых медалей РФПЛ будут удостоены также тренерский, медицинский и административный составы «Спартака». На эти вознаграждения будут выделены дополнительные средства.

— Самые большие премиальные за победу в чемпионате России получат тренеры «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, — рассказал «Известиям» один из работников клуба, пожелавший остаться неизвестным. — Куда меньшая сумма будет распределена между медицинским и административным составами красно-белых.

В «Спартаке» информацию о финансовых делах клуба и возможных выплатах премиальных за любые достижения официально не комментируют.

Напомним, в последний раз московский «Спартак» одерживал победу в чемпионате России в 2001 году — еще при Олеге Романцеве. Пять раз после этого (2005, 2006, 2007, 2009 и 2012 годы) красно-белые останавливались в шаге от чемпионства, довольствуясь серебряными медалями. Свой последний трофей «Спартак» завоевал в 2003 году, одержав победу в Кубке России.