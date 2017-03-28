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28 марта 2017, 21:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Смолов в последнем 31 матче «Краснодара» забил 31 гол

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов восстановился от повреждения мышц задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам в общей группе.

Нападающий Краснодара Фёдор Смолов восстановился от повреждения мышц задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам в общей группе. Увеличить
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Травма, полученная в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2), помешала лучшему бомбардиру краснодарцев помочь команде в играх национального чемпионата и Лиги Европы, а также в двух контрольных матчах сборной России — с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

Судя по всему, 27-летний форвард сможет помочь своей команде уже в ближайшей игре «Краснодара» в РФПЛ против «Ростова». Отметим, что по данным авторитетного статистического интернет-портала transfermarkt.com 27-летний нападающий забил 31 гол в последнем 31 официальном матче за «Краснодар», считая игры в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге Европы. По этому показателю Смолов опережает таких известных бомбардиров, как Ромелу Лукаку из «Эвертона» (28 мячей в 31 играх), португальца Криштиану Роналду из «Реала» — 25, уругвайца Луиса Суарес из «Барселоны» — 23 и шведа Златана Ибрагимовича из «МЮ» — 19.

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