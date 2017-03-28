Смолов в последнем 31 матче «Краснодара» забил 31 гол
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов восстановился от повреждения мышц задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам в общей группе.
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Видимо, что-то случилось...
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Травма, полученная в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2), помешала лучшему бомбардиру краснодарцев помочь команде в играх национального чемпионата и Лиги Европы, а также в двух контрольных матчах сборной России — с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
Судя по всему, 27-летний форвард сможет помочь своей команде уже в ближайшей игре «Краснодара» в РФПЛ против «Ростова». Отметим, что по данным авторитетного статистического
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