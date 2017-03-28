Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»
«Советский спорт» — о том, что происходит с карьерой защитника «Зенита».
Семидесятая минута матча Россия — Кот-д’Ивуар. Только что полузащитник гостей Заа очередной раз публично унизил защиту нашей сборной. Перспективный Кутепов от досады вскинул руки, Семенов закрыл глаза, а Кудряшов от бессилия рухнул на газон.
В это время Иван Новосельцев готовил очередной пост в инстаграм. Перерыв в чемпионате игрок обороны «Зенита» решил провести с пользой и отправился вместе с женой Катериной в Италию. Колизей, Пантеон, Сикстинская капелла — за прошедшую неделю футболист открыл для себя много новых мест и это совсем не окрестности Краснодара, где жила сборная.
Как же получилось, что один из самых персептивных
РОКОВОЙ ПЕРЕХОД
Чтобы понять происходящее с Новосельцевым в последнее время, давайте вернемся в декабрь 2014 года. Именно тогда «Ростов» возглавил Курбан Бердыев. Иван получил приглашение в донской клуб из «Торпедо». Долго над трансфером не думал. Ему очень хотелось поработать со специалистом, который славится именно построением обороны. Правда, при подписании контракта игрок настоял на минимальных отступных — 8 миллионов рублей. Уже тогда наш герой понимал, что попасть в российский
В «Ростове» все пошло как по писаному. Повезло с партнерами по линии защиты. Опытный Навас и быстрый Баштуш подчищали за Новосельцевым, который на первых порах много ошибался, «Ростов» смог сохранить место в
Прошлый сезон удался и в футбольном плане. «Ростов» сенсационно завоевал серебряные медали, Новосельцева стали вызывать в сборную, появились трансферные предложения. В своих рядах Ивана хотели видеть «Спартак» и «Зенит».
В августе игрок помог
ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ В «ЗЕНИТЕ»?
В «Зенит» Новосельцева звал лично Мирча Луческу, но у Ивана в Питере не заладилось с самого начала. Через три недели после перехода он получил травму (в «Ростове» за полтора года не было ни одной) и выбыл на месяц. Пока футболист лечился, главный тренер «Зенита» наигрывал другие сочетания в обороне.
После выздоровления Новосельцев сыграл всего три встречи в основе — он так и не смог убедить Луческу, что достоин выходить на поле с первых минут. Сейчас на его счету всего лишь 8 матчей за 7 месяцев в новой команде.
По слухам, румыну не нравится в Иване два момента. Первый — футболист не может начинать атаки длинным пасом, второй — публичность. Постоянные фотосессии Новосельцева раздражают старика Луческу даже больше его корявых передач, о чем игроку было заявлено в одном из разговоров. Интересно, что недовольство взаимное. Новосельцев считает, что несправедливо сидит на скамейке запасных.
Прошедшей зимой игрок вновь получил травму, пропустил сборы и совсем перестал появляться на поле. Итог — отсутствие в списке Черчесова и туманные перспективы в дальнейшей карьере.
ЛЕТОМ НОВЫЙ КЛУБ?
По информации «Советского спорта», летом «Зенит» предпримет попытку продажи Новосельцева. Стартовая цена составит, конечно, не 8 миллионов рублей, а около 3−4 миллионов евро. Если к старту нового сезона покупателей не найдется, игрок будет отдан в аренду.
А пока Новосельцев, скорее всего, пропустит летний Кубок Конфедераций. Шансы поехать на чемпионат мира у него еще остаются.
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