Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»

Семидесятая минута матча Россия — Кот-д’Ивуар. Только что полузащитник гостей Заа очередной раз публично унизил защиту нашей сборной. Перспективный Кутепов от досады вскинул руки, Семенов закрыл глаза, а Кудряшов от бессилия рухнул на газон.

В это время Иван Новосельцев готовил очередной пост в инстаграм. Перерыв в чемпионате игрок обороны «Зенита» решил провести с пользой и отправился вместе с женой Катериной в Италию. Колизей, Пантеон, Сикстинская капелла — за прошедшую неделю футболист открыл для себя много новых мест и это совсем не окрестности Краснодара, где жила сборная.

Как же получилось, что один из самых персептивных защитников-россиян перестал выходить на поле в составе «Зенита» и утратил место в сборной?

РОКОВОЙ ПЕРЕХОД

Чтобы понять происходящее с Новосельцевым в последнее время, давайте вернемся в декабрь 2014 года. Именно тогда «Ростов» возглавил Курбан Бердыев. Иван получил приглашение в донской клуб из «Торпедо». Долго над трансфером не думал. Ему очень хотелось поработать со специалистом, который славится именно построением обороны. Правда, при подписании контракта игрок настоял на минимальных отступных — 8 миллионов рублей. Уже тогда наш герой понимал, что попасть в российский топ-клуб при таком ценнике будет намного легче.

В «Ростове» все пошло как по писаному. Повезло с партнерами по линии защиты. Опытный Навас и быстрый Баштуш подчищали за Новосельцевым, который на первых порах много ошибался, «Ростов» смог сохранить место в премьер-лиге, а в апреле 2015 года про Ивана и вовсе узнала вся страна. На глазах у болельщиков желто-синих футболист сделал предложение своей нынешней жене. Выглядело немного эпатажно, но искренне. Эмоций тогда не смог скрыть даже Бердыев, который после матча отметил, что никогда прежде такого не видел.

Прошлый сезон удался и в футбольном плане. «Ростов» сенсационно завоевал серебряные медали, Новосельцева стали вызывать в сборную, появились трансферные предложения. В своих рядах Ивана хотели видеть «Спартак» и «Зенит».

В августе игрок помог желто-синим выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Казалось, оставайся и показывай себя в лучшем футбольном турнире. Но «Зенит» все-таки предложил Новосельцеву большую зарплату (по нашим данным на Дону он получал около миллиона рублей в месяц, а в «Зените» предложили примерно в пять раз больше), без проблем заплатил отступные и в последний день лета переход был оформлен. К счастью для «Ростова», клуб успел взять себе Граната, который быстро прижился на новом месте.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ В «ЗЕНИТЕ»?

В «Зенит» Новосельцева звал лично Мирча Луческу, но у Ивана в Питере не заладилось с самого начала. Через три недели после перехода он получил травму (в «Ростове» за полтора года не было ни одной) и выбыл на месяц. Пока футболист лечился, главный тренер «Зенита» наигрывал другие сочетания в обороне.

После выздоровления Новосельцев сыграл всего три встречи в основе — он так и не смог убедить Луческу, что достоин выходить на поле с первых минут. Сейчас на его счету всего лишь 8 матчей за 7 месяцев в новой команде.

По слухам, румыну не нравится в Иване два момента. Первый — футболист не может начинать атаки длинным пасом, второй — публичность. Постоянные фотосессии Новосельцева раздражают старика Луческу даже больше его корявых передач, о чем игроку было заявлено в одном из разговоров. Интересно, что недовольство взаимное. Новосельцев считает, что несправедливо сидит на скамейке запасных.

Прошедшей зимой игрок вновь получил травму, пропустил сборы и совсем перестал появляться на поле. Итог — отсутствие в списке Черчесова и туманные перспективы в дальнейшей карьере.

ЛЕТОМ НОВЫЙ КЛУБ?

По информации «Советского спорта», летом «Зенит» предпримет попытку продажи Новосельцева. Стартовая цена составит, конечно, не 8 миллионов рублей, а около 3−4 миллионов евро. Если к старту нового сезона покупателей не найдется, игрок будет отдан в аренду.

А пока Новосельцев, скорее всего, пропустит летний Кубок Конфедераций. Шансы поехать на чемпионат мира у него еще остаются.