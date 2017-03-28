РФПЛ допустила стадион «Казань-Арена» к проведению матчей чемпионата России

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион “Казань-Арена” к проведению матчей чемпионата России по футболу», — говорится в сообщении.

«Казань-Арена» примет три матча группового этапа Кубка конфедераций 2017 года: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.