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28 марта 2017, 15:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Юрист: Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко все еще не получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета организации, отклонившего его апелляцию, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы игрока.

УЕФА 18 ноября принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе, сданной в сентябре после матча Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», следов кокаина и его метаболитов. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил «Р-Спорт», что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Пресс-служба УЕФА 13 марта сообщила «Р-Спорт», что «мотивировочная часть будет отправлена игроку, скорее всего, на следующей неделе».

«Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем», — сказал Зайцев по телефону.

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