Юрист: Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции

УЕФА 18 ноября принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе, сданной в сентябре после матча Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», следов кокаина и его метаболитов. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил «Р-Спорт», что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Пресс-служба УЕФА 13 марта сообщила «Р-Спорт», что «мотивировочная часть будет отправлена игроку, скорее всего, на следующей неделе».

«Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем», — сказал Зайцев по телефону.