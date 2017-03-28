Юрист: Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко все еще не получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета организации, отклонившего его апелляцию, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы игрока.
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«Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем», — сказал Зайцев по телефону.
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