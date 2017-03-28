Селюк: Тема с Багайоко закрыта, а Гафаром интересуется не только «Ростов»

«Не знаю, откуда журналист взял эту информацию. Тема с Багайоко закрыта. Я договорился по этому футболисту с клубом РФПЛ и держу своё слово. Даже если условный “Зенит” сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось. Что касается Гафара, то его контракт заканчивается летом. И поверьте, им интересуется не только “Ростов”. Это нормально», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.