Селюк: Тема с Багайоко закрыта, а Гафаром интересуется не только «Ростов»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что предложил «Ростову» услуги защитника «Сент-Трюйдена» и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко и форварда «Балтики» Абдулы Гафара.
«Не знаю, откуда журналист взял эту информацию. Тема с Багайоко закрыта. Я договорился по этому футболисту с клубом РФПЛ и держу своё слово. Даже если условный “Зенит” сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось. Что касается Гафара, то его контракт заканчивается летом. И поверьте, им интересуется не только “Ростов”. Это нормально», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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