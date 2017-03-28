Прядкин: Перед матчем «Ростов» — «Краснодар» на «Олимпе-2» положительная динамика
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что 29 марта состоится заседание по поводу стадиона «Олимп-2», на котором «Ростов» должен принять «Краснодар» в 21-м туре РФПЛ.
Ранее комиссия наложила запрет на проведение матчей на стадионе «Олимп-2».
«Заседание по Ростову будет завтра. Комиссия уже побывала, проверила. Там положительная динамика. Рекомендация работать в том же направлении. Если в том же направлении будут работать агрономы, то поле в Ростове будет в хорошем состоянии», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля. Начало — в 19:30 мск.
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