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28 марта 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Прядкин: Перед матчем «Ростов» — «Краснодар» на «Олимпе-2» положительная динамика

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что 29 марта состоится заседание по поводу стадиона «Олимп-2», на котором «Ростов» должен принять «Краснодар» в 21-м туре РФПЛ.

Ранее комиссия наложила запрет на проведение матчей на стадионе «Олимп-2».

«Заседание по Ростову будет завтра. Комиссия уже побывала, проверила. Там положительная динамика. Рекомендация работать в том же направлении. Если в том же направлении будут работать агрономы, то поле в Ростове будет в хорошем состоянии», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля. Начало — в 19:30 мск.

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