Ранее комиссия наложила запрет на проведение матчей на стадионе «Олимп-2».



«Заседание по Ростову будет завтра. Комиссия уже побывала, проверила. Там положительная динамика. Рекомендация работать в том же направлении. Если в том же направлении будут работать агрономы, то поле в Ростове будет в хорошем состоянии», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля. Начало — в 19:30 мск.