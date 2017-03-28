«Локомотив» исполнил мечту 9-летнего ребёнка, пригласив на базу клуба
Московский «Локомотив» исполнил мечту 9-летнего Ярослава из поселка Инголь Красноярского края.
История берёт начало ещё в декабре прошлого года. Школьник принял участие в конкурсе «Навстречу мечте» и написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям — трёхлетнему Егору и пятилетней Лизе — велосипеды. При этом для себя Ярослав не попросил ничего.
Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» со «Спартаком», который состоялся 18 марта в Черкизово.
Перед матчем с
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