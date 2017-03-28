«Локомотив» исполнил мечту 9-летнего ребёнка, пригласив на базу клуба

История берёт начало ещё в декабре прошлого года. Школьник принял участие в конкурсе «Навстречу мечте» и написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям — трёхлетнему Егору и пятилетней Лизе — велосипеды. При этом для себя Ярослав не попросил ничего.



Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» со «Спартаком», который состоялся 18 марта в Черкизово.



Перед матчем с красно-белыми Ярослав приехал на базу «Локомотива», чтобы познакомиться с командой, прогуляться по базе вместе с Маринато Гилерме, потренироваться под руководством Юрия Сёмина. Ярослав вышел на поле вместе с «железнодорожниками», затем посмотрел дерби с трибуны, а после игры Гилерме подарил юному болельщику свою футболку.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PSD0PrTHTNA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>