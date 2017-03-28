Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29227015/
28 марта 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» исполнил мечту 9-летнего ребёнка, пригласив на базу клуба

Московский «Локомотив» исполнил мечту 9-летнего Ярослава из поселка Инголь Красноярского края.

История берёт начало ещё в декабре прошлого года. Школьник принял участие в конкурсе «Навстречу мечте» и написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям — трёхлетнему Егору и пятилетней Лизе — велосипеды. При этом для себя Ярослав не попросил ничего.

Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» со «Спартаком», который состоялся 18 марта в Черкизово.

Перед матчем с красно-белыми Ярослав приехал на базу «Локомотива», чтобы познакомиться с командой, прогуляться по базе вместе с Маринато Гилерме, потренироваться под руководством Юрия Сёмина. Ярослав вышел на поле вместе с «железнодорожниками», затем посмотрел дерби с трибуны, а после игры Гилерме подарил юному болельщику свою футболку.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!