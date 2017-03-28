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28 марта 2017, 8:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры с полузащитником ПФК ЦСКА Зораном Тошичем

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Футбольный клуб «Галатасарай» вступил в переговоры с сербским полузащитником московского ЦСКА Зораном Тошичем о переходе в стамбульскую команду, сообщает haberler.com.

Футбольный клуб Галатасарай вступил в переговоры с сербским полузащитником московского ЦСКА Зораном Тошичем о переходе в стамбульскую команду. Увеличить
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Контракт 29-летнего хавбека с ЦСКА истекает в конце июня этого года. Если договор до конца этого срока не будет продлен, футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

«Галатасарай» рассчитывает заполучить Тошича в свои ряды, начиная со следующего сезона.

Тошич перебрался в ЦСКА в 2010 году из английского «Манчестер Юнайтед». В составе армейцев он провел 234 встречи во всех турнирах, забил 47 мячей, трижды выигрывал чемпионат России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны. В его активе 76 матчей и 11 голов за сборную Сербии.

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