СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры с полузащитником ПФК ЦСКА Зораном Тошичем
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Галатасарай» вступил в переговоры с сербским полузащитником московского ЦСКА Зораном Тошичем о переходе в стамбульскую команду, сообщает haberler.com.
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Контракт 29-летнего хавбека с ЦСКА истекает в конце июня этого года. Если договор до конца этого срока не будет продлен, футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
«Галатасарай» рассчитывает заполучить Тошича в свои ряды, начиная со следующего сезона.
Тошич перебрался в ЦСКА в 2010 году из английского «Манчестер Юнайтед». В составе армейцев он провел 234 встречи во всех турнирах, забил 47 мячей, трижды выигрывал чемпионат России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны. В его активе 76 матчей и 11 голов за сборную Сербии.
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