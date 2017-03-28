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28 марта 2017, 1:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Будогосский: Судья Федотов будет рассматриваться РФС для работы в следующем сезоне

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судья Игорь Федотов будет рассматриваться департаментом судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) для работы в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента Андрей Будогосский.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» написала, что Федотов не смог пройти экзамен по физической подготовке на сборах судей в Анапе.

«По нашим нормативным документам он будет нами рассматриваться с нового чемпионата, но в соответствии с этими же нормативными документами мы давали ему возможность два раза использовать свой шанс. У него есть огромное желание судить, но я думаю, что он немного поторопился, так как он сделал все возможное, чтобы постараться вернуться в строй, — сказал Будогосский. — У него случился тот же самый рецидив травмы, и это подтвердил наш доктор. Еще один очень серьезный момент — днем ранее был проливной дождь в Анапе, и поле сегодня было влажным, что сыграло свою негативную роль».

«Официально заявляю вам, как руководитель департамента, что ни в коем случае я не сбрасываю со счетов Игоря Федотова, считаю его одним из самых надежных наших арбитров. Поэтому мы рассчитываем всерьез, что Игорь вернется в строй, и я верю, что он сделает все для того, чтобы это случилось. Травмы бывают у всех — к сожалению, чем больше возраст у человека, тем дольше процесс реабилитации, и для нас, на сегодняшний день, это большая потеря. На мой взгляд, ворота для него всегда открыты после того, как он сдаст нормативы — сегодня я ему об этом сказал, и он меня услышал», — добавил он.

Другой ведущий отечественный арбитр Алексей Николаев пропустил сбор в Анапе из-за болезни.

«Алексей восстанавливается, потому что у него было серьезное респираторное заболевание. И по совету врачей мы даем ему возможность подготовиться таким образом, чтобы он не допустил какого-либо сбоя. Я с ним встречусь в Москве, поговорю и с врачами: как он будет готов, рассмотрим этот вопрос», — подчеркнул Будогосский.
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