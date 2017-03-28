Селюк предложил «Ростову» подписать контракты с М. Багайоко и Гафаром
Известный агент Дмитрий Селюк предложил «Ростову» услуги сразу двух футболистов — защитника «Сент-Трюйдена» и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко и форварда «Балтики» Абдулы Гафара, сообщил журналист Артур Каратай на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что Гафара преподносят как замену Сердару Азмуну, на которого претендует ряд европейских клубов, частности, «Вильярреал», «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».
Ранее Селюк сообщил, что Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской
В нынешнем сезоне Гафар провёл 4 матча в ФНЛ и забил 1 гол. На счету Багайоко 17 матчей и 3 голевые передачи в чемпионате Бельгии.
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