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28 марта 2017, 1:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Селюк предложил «Ростову» подписать контракты с М. Багайоко и Гафаром

Известный агент Дмитрий Селюк предложил «Ростову» услуги сразу двух футболистов — защитника «Сент-Трюйдена» и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко и форварда «Балтики» Абдулы Гафара, сообщил журналист Артур Каратай на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что Гафара преподносят как замену Сердару Азмуну, на которого претендует ряд европейских клубов, частности, «Вильярреал», «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».

Ранее Селюк сообщил, что Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Гафар провёл 4 матча в ФНЛ и забил 1 гол. На счету Багайоко 17 матчей и 3 голевые передачи в чемпионате Бельгии.

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