Селюк предложил «Ростову» подписать контракты с М. Багайоко и Гафаром

Отметим, что Гафара преподносят как замену Сердару Азмуну, на которого претендует ряд европейских клубов, частности, «Вильярреал», «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».



Ранее Селюк сообщил, что Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской Премьер-Лиги.



В нынешнем сезоне Гафар провёл 4 матча в ФНЛ и забил 1 гол. На счету Багайоко 17 матчей и 3 голевые передачи в чемпионате Бельгии.