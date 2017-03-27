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27 марта 2017, 23:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Турции утверждают, что «Галатасарай» начал работу над приобретением Тошича

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Spor Vadisi.

По информации источника, «Галатасарай» начал работу над приобретением 29-летнего сербского футболиста. Летом у Тошича истекает срок действия соглашения с ЦСКА, поэтому он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

В феврале генеральный директор столичной команды Роман Бабаев сообщал, что вопрос о продлении контракта Тошича с ЦСКА будет решаться весной, а во главе угла будет стоять финансовый вопрос.

В нынешнем сезоне Тошич принял участие в 17 матчах РФПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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