В Турции утверждают, что «Галатасарай» начал работу над приобретением Тошича

По информации источника, «Галатасарай» начал работу над приобретением 29-летнего сербского футболиста. Летом у Тошича истекает срок действия соглашения с ЦСКА, поэтому он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.



В феврале генеральный директор столичной команды Роман Бабаев сообщал, что вопрос о продлении контракта Тошича с ЦСКА будет решаться весной, а во главе угла будет стоять финансовый вопрос.

В нынешнем сезоне Тошич принял участие в 17 матчах РФПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.