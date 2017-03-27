«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛ
Председатель судейского комитета и член
контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко — об отстранении арбитра Игоря Федотова до конца сезона и о том, откуда берется истерика вокруг российских судей.
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«ФЕДОТОВ ОТСТРАНЕН ДО КОНЦА СЕЗОНА»
— Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?
— Да. Он не сдал
— Будет шанс вернуться?
— Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась
— Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?
— Это случилось как раз при мне — в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение тогда было? Челночный бег — 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре км. На половине последней прямой, после выхода
— Продолжительность дистанции не менялась?
— Ничего не увеличивалось — все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.
«А ПОЧЕМУ НЕ ДОЛЖЕН СУДИТЬ ТУРБИН?»
— Получит ли назначение арбитр Турбин на ближайший тур?
— А почему нет? Последний тур он пропускал
— Но не всем его судейство в игре «Амкар» — «Зенит» (1:0) понравилось.
— Кому не понравилось? «Зениту»?
— А в чем?
— В том числе и в мастерстве футболистов. Осенью, например, был на одном из матчей РФПЛ, кажется, «Амкар» — «Арсенал». Очень скучная выдалась игра. Чтобы не уснуть, сказал делегату: «Буду считать вслух потери мяча командами». В течение 23-х последующих секунд две команды, что важно — без нарушений правил, потеряли мяч семь раз. Семь раз за 23 секунды! На седьмой потере делегат меня остановил: «Хватит. И так невыносимо смотреть».
— Грустно.
— А ведь от нехватки мастерства возрастает и количество фолов. Чем меньше потерь, тем меньше необходимости судорожно фолить, чтобы сорвать опасную контратаку. Плюс мастера высокого класса просто так не дадут на себе нарушить правила. Их же порой и бьют, а они успевают подскочить, убежать от подката. И пожалуйста — нет нарушения и свистка. Игра продолжается. Яркий пример мы видели в игре против ивуарийцев. Кутепов и так, и сяк пытался схватить африканского футболиста, а тот бежал и бежал. И добежал, забив мяч. И еще один, если позволите, пример.
— Конечно.
— В субботу смотрел матч Англия — Литва, так там арбитр свистел все, что только можно и нельзя. Чтобы у игроков не перехлестывали эмоции. И тогда мне вспомнилось, как отнеслись к судейству Егорова ЦСКА и «Зенит». Обвинив того в излишнем количестве свистков. Хотя тот же ЦСКА играл в абсолютно оборонительный футбол, только разрушая и не созидая ничего. Обе команды за 90 минут
— Думаю, да.
— Естественно. Так причем тут судья? Поэтому эта охватившая РФПЛ истерика по поводу судейства — очень удобная ширма, чтобы спрятать свои ошибки.
— Кстати, хорошо, что судьи стали защищаться, объяснять свои решения. Тот же Егоров даже ответил Гончаренко.
— Готов с любым руководителем любой команды посмотреть игру ЦСКА — «Зенит». И докажу, что если у Егорова и был лишний свисток, то максимум
«СЧИТАЮ, ПЕНАЛЬТИ НА ЗЕ ЛУИШЕ НЕ БЫЛО»
— И все же — истерики стало очень много. Почему?
— Она удобна — клубам, тренерам. Даже, извиняюсь, вам — СМИ. Это вызывает интерес у читателя. Мне в последнее время из трех стран СНГ звонили и спрашивали: «Что у вас происходит? Откуда столько внимания к судьям?». С одним человеком мы обсуждали этот вопрос, он из Эстонии. Смотрит матчи английского чемпионата. И он мне сказал: «Английские судьи столько делают ошибок в каждом туре, что в пору в АПЛ приглашать иностранных судей». Конечно, наши судьи не безгрешны, как и все остальные. Но неправильно делать акцент на этом, оттеняя свои недочеты.
— А ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру — это нормально?
— Возможно,
— Комиссия РФС признала, что с «Локо» должны были поставить пенальти на Зе Луише.
— Этот момент будет пересмотрен. Судья встречи и я написали заявление, попросив комиссию об этом.
— Почему?
— Есть специальные видеоклипы судейского комитета УЕФА. Там приводятся подборки моментов с падениями игроков. И констатируется: «Да, контакт защитника с форвардом есть, но это не тот толчок, который является нарушением правил». А на этих видеоклипах моменты были похлеще, чем единоборство защитника «Локо» с Зе Луишем.
— То есть эпизод с падением Зе Луиша мог бы быть в этой подборке, которая демонстрирует, когда пенальти ставить не нужно?
— Сто процентов. Даже не сомневаюсь в этом. Поэтому я, как инспектор матча «Локомотив» — «Спартак», оценил действия судьи, как абсолютно правильные.
— Готовы к тому, что истерия в РФПЛ в любом случае продлится до конца сезона. Потому что инерция — серьезная вещь.
— Естественно. Это, повторюсь, очень удобная позиция. Началось все с первого весеннего тура, когда Кирьяков после матча «Арсенала» и «Оренбурга» потребовал отстранить арбитра пожизненно. Шуму было много, но
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