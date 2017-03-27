«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ФЕДОТОВ ОТСТРАНЕН ДО КОНЦА СЕЗОНА»

— Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?

— Да. Он не сдал йо-йо тест. А по правилам, если арбитр не сдал нормативы второй раз, то он прекращает работу до конца сезона, — говорит Бутенко.

— Будет шанс вернуться?

— Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась какая-то весенняя болячка, травму получил. И поэтому боится бежать в полную силу на коротких дистанциях, чтобы окончательно не порваться. Так одно за другим и тянется. Тем более, что у судей нет врачей и массажистов, которые бы день и ночь следили за их здоровьем, восстанавливали как футболистов. Все — сами.

— Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?

— Это случилось как раз при мне — в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение тогда было? Челночный бег — 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре км. На половине последней прямой, после выхода из-за поворота, он упал и схватился за ногу.

— Продолжительность дистанции не менялась?

— Ничего не увеличивалось — все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.

«А ПОЧЕМУ НЕ ДОЛЖЕН СУДИТЬ ТУРБИН?»

— Получит ли назначение арбитр Турбин на ближайший тур?

— А почему нет? Последний тур он пропускал из-за того, что уезжал на сбор «Молодая перспектива» в Анапу. Преподавал для молодых судей. Во вторник он возвращается.

— Но не всем его судейство в игре «Амкар» — «Зенит» (1:0) понравилось.

— Кому не понравилось? «Зениту»? Во-первых, контрольно-квалификационная комиссия РФС уже провела разбор. И постановила, что Турбин провел достойный матч. А, во-вторых, давайте вот какую параллель проведем — с игрой «Барселоны» и ПСЖ, которая завершилась со счетом 6:1. Предположим, у арбитра были ошибки. Но вы слышали какую-то истерику по этому поводу? Нет. Абсолютно. Была нормальная рабочая тишина, судейский комитет УЕФА пообещал, что разберется в ситуации. Потому что в Европе понимают, дело не только в арбитрах.

— А в чем?

— В том числе и в мастерстве футболистов. Осенью, например, был на одном из матчей РФПЛ, кажется, «Амкар» — «Арсенал». Очень скучная выдалась игра. Чтобы не уснуть, сказал делегату: «Буду считать вслух потери мяча командами». В течение 23-х последующих секунд две команды, что важно — без нарушений правил, потеряли мяч семь раз. Семь раз за 23 секунды! На седьмой потере делегат меня остановил: «Хватит. И так невыносимо смотреть».

— Грустно.

— А ведь от нехватки мастерства возрастает и количество фолов. Чем меньше потерь, тем меньше необходимости судорожно фолить, чтобы сорвать опасную контратаку. Плюс мастера высокого класса просто так не дадут на себе нарушить правила. Их же порой и бьют, а они успевают подскочить, убежать от подката. И пожалуйста — нет нарушения и свистка. Игра продолжается. Яркий пример мы видели в игре против ивуарийцев. Кутепов и так, и сяк пытался схватить африканского футболиста, а тот бежал и бежал. И добежал, забив мяч. И еще один, если позволите, пример.

— Конечно.

— В субботу смотрел матч Англия — Литва, так там арбитр свистел все, что только можно и нельзя. Чтобы у игроков не перехлестывали эмоции. И тогда мне вспомнилось, как отнеслись к судейству Егорова ЦСКА и «Зенит». Обвинив того в излишнем количестве свистков. Хотя тот же ЦСКА играл в абсолютно оборонительный футбол, только разрушая и не созидая ничего. Обе команды за 90 минут два-три раза попали в створ. Вопрос: обороняясь и только разрушая, больше нарушишь правила, чем атакуя?

— Думаю, да.

— Естественно. Так причем тут судья? Поэтому эта охватившая РФПЛ истерика по поводу судейства — очень удобная ширма, чтобы спрятать свои ошибки.

— Кстати, хорошо, что судьи стали защищаться, объяснять свои решения. Тот же Егоров даже ответил Гончаренко.

— Готов с любым руководителем любой команды посмотреть игру ЦСКА — «Зенит». И докажу, что если у Егорова и был лишний свисток, то максимум один-два раза.

«СЧИТАЮ, ПЕНАЛЬТИ НА ЗЕ ЛУИШЕ НЕ БЫЛО»

— И все же — истерики стало очень много. Почему?

— Она удобна — клубам, тренерам. Даже, извиняюсь, вам — СМИ. Это вызывает интерес у читателя. Мне в последнее время из трех стран СНГ звонили и спрашивали: «Что у вас происходит? Откуда столько внимания к судьям?». С одним человеком мы обсуждали этот вопрос, он из Эстонии. Смотрит матчи английского чемпионата. И он мне сказал: «Английские судьи столько делают ошибок в каждом туре, что в пору в АПЛ приглашать иностранных судей». Конечно, наши судьи не безгрешны, как и все остальные. Но неправильно делать акцент на этом, оттеняя свои недочеты.

— А ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру — это нормально?

— Возможно, где-то можно было поставить. Но тенденции точно нет.

— Комиссия РФС признала, что с «Локо» должны были поставить пенальти на Зе Луише.

— Этот момент будет пересмотрен. Судья встречи и я написали заявление, попросив комиссию об этом.

— Почему?

— Есть специальные видеоклипы судейского комитета УЕФА. Там приводятся подборки моментов с падениями игроков. И констатируется: «Да, контакт защитника с форвардом есть, но это не тот толчок, который является нарушением правил». А на этих видеоклипах моменты были похлеще, чем единоборство защитника «Локо» с Зе Луишем.

— То есть эпизод с падением Зе Луиша мог бы быть в этой подборке, которая демонстрирует, когда пенальти ставить не нужно?

— Сто процентов. Даже не сомневаюсь в этом. Поэтому я, как инспектор матча «Локомотив» — «Спартак», оценил действия судьи, как абсолютно правильные.

— Готовы к тому, что истерия в РФПЛ в любом случае продлится до конца сезона. Потому что инерция — серьезная вещь.