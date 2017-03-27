Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона

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— Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?

— Да. Он не сдал йо-йо тест. А по правилам, если арбитр не сдал нормативы второй раз, то он прекращает работу до конца сезона, — говорит Бутенко.

— Будет шанс вернуться?

— Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась какая-то весенняя болячка, травму получил. И поэтому боится бежать в полную силу на коротких дистанциях, чтобы окончательно не порваться. Так одно за другим и тянется. Тем более, что у судей нет врачей и массажистов, которые бы день и ночь следили за их здоровьем, восстанавливали как футболистов. Все — сами.

— Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?

— Это случилось как раз при мне — в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение? Челночный бег — 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре км. На половине последней прямой, после выхода из-за поворота, он упал и схватился за ногу.

— Продолжительность дистанции не менялась?

— Ничего не увеличивалось — все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.