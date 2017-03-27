Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона
Председатель судейского комитета и член
контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко подтвердил факт отстранения арбитра Игоря Федотова.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?
— Да. Он не сдал
— Будет шанс вернуться?
— Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась
— Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?
— Это случилось как раз при мне — в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение? Челночный бег — 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре км. На половине последней прямой, после выхода
— Продолжительность дистанции не менялась?
— Ничего не увеличивалось — все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.
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