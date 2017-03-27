Дубль Ильина помог «Уралу» разгромить «Пафос» в контрольном матче на Кипре

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Урала» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Жан-Жак Бугуи, Николай Димитров и Владимир Ильин, сделавший дубль.

Матч прошел в рамках подготовки к игре 21-го тура чемпионата России против «Анжи» из Махачкалы, которая пройдет 31 марта.