Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29221161/
27 марта 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дубль Ильина помог «Уралу» разгромить «Пафос» в контрольном матче на Кипре

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Футболисты «Урала» из Екатеринбурга обыграли кипрский «Пафос» в контрольном матче на сборе на Кипре.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Урала» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Жан-Жак Бугуи, Николай Димитров и Владимир Ильин, сделавший дубль.

Матч прошел в рамках подготовки к игре 21-го тура чемпионата России против «Анжи» из Махачкалы, которая пройдет 31 марта.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США