Дубль Ильина помог «Уралу» разгромить «Пафос» в контрольном матче на Кипре
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Урала» из Екатеринбурга обыграли кипрский «Пафос» в контрольном матче на сборе на Кипре.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Урала» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились
Матч прошел в рамках подготовки к игре 21-го тура чемпионата России против «Анжи» из Махачкалы, которая пройдет 31 марта.
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