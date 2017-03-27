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27 марта 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Оренбург» разгромил КАМАЗ в контрольном матче на сборе в Турции

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» крупно обыграли КАМАЗ из Набережных Челнов в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Оренбурга» со счетом 4:0. Мячи забивали Анзор Саная (11-я минута), Роман Воробьев (37-я), Марат Шогенов (71-я) и Благо Георгиев (90-я, с пенальти).

«Оренбург» во время паузы в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), вызванной матчами национальных сборных, планирует провести еще один товарищеский матч — 29 марта с ижевским «Зенитом».

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