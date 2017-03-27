ФК «Оренбург» разгромил КАМАЗ в контрольном матче на сборе в Турции
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» крупно обыграли КАМАЗ из Набережных Челнов в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Оренбурга» со счетом 4:0. Мячи забивали Анзор Саная (11-я минута), Роман Воробьев (37-я), Марат Шогенов (71-я) и Благо Георгиев (90-я, с пенальти).
«Оренбург» во время паузы в Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter