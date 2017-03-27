ФК «Оренбург» разгромил КАМАЗ в контрольном матче на сборе в Турции

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Оренбурга» со счетом 4:0. Мячи забивали Анзор Саная (11-я минута), Роман Воробьев (37-я), Марат Шогенов (71-я) и Благо Георгиев (90-я, с пенальти).

«Оренбург» во время паузы в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), вызванной матчами национальных сборных, планирует провести еще один товарищеский матч — 29 марта с ижевским «Зенитом».