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27 марта 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Анжи» обыграл «Легион-Динамо» в контрольном матче благодаря голу Асильдарова

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» обыграли в контрольном матче еще один махачкалинский клуб «Легион-Динамо», выступающий во втором дивизионе чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник на резервном поле стадиона «Анжи-Арена», завершилась победой клуба премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный мяч забил Шамиль Асильдаров в первом тайме с пенальти.

«Анжи» после 20 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. В 21-м туре махачкалинцев ждет домашняя игра с «Уралом» из Екатеринбурга.

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