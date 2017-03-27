ФК «Анжи» обыграл «Легион-Динамо» в контрольном матче благодаря голу Асильдарова
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» обыграли в контрольном матче еще один махачкалинский клуб «Легион-Динамо», выступающий во втором дивизионе чемпионата России.
Встреча, прошедшая в понедельник на резервном поле стадиона «Анжи-Арена», завершилась победой клуба
«Анжи» после 20 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. В 21-м туре махачкалинцев ждет домашняя игра с «Уралом» из Екатеринбурга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter