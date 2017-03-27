ФК «Анжи» обыграл «Легион-Динамо» в контрольном матче благодаря голу Асильдарова

Встреча, прошедшая в понедельник на резервном поле стадиона «Анжи-Арена», завершилась победой клуба премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный мяч забил Шамиль Асильдаров в первом тайме с пенальти.

«Анжи» после 20 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. В 21-м туре махачкалинцев ждет домашняя игра с «Уралом» из Екатеринбурга.