Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей в зимнее межсезонье на стадионе «Фишт»
СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира по футболу — 2018. Об этом журналистам сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.
«Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо
«Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов», — добавил руководитель стадиона.
Стадион «Фишт» в Сочи должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Первый турнир пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года, мировое первенство — с 14 июня по 15 июля следующего года. Во вторник на арене состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.
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