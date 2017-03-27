Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей в зимнее межсезонье на стадионе «Фишт»

«Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги. Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу», — сказал Кравченко.

«Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов», — добавил руководитель стадиона.

Стадион «Фишт» в Сочи должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Первый турнир пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года, мировое первенство — с 14 июня по 15 июля следующего года. Во вторник на арене состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.