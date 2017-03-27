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27 марта 2017, 18:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Алиев продлил арендное соглашение со шведским ГАИСом до конца года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Игрок московского футбольного клуба ЦСКА Алибек Алиев будет выступать на правах аренды в шведском ГАИСе до конца года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Алиев находился в аренде в ГАИСе и в прошлом году, 20-летний форвард провел девять матчей и забил два мяча.

ЦСКА подписал контракт с нападающим зимой 2015 года, однако футболист не провел ни одного матча за основной состав.

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