Футболист ЦСКА Алиев продлил арендное соглашение со шведским ГАИСом до конца года
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Игрок московского футбольного клуба ЦСКА Алибек Алиев будет выступать на правах аренды в шведском ГАИСе до конца года. Об этом сообщает
пресс-служба армейцев.
«Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.
Алиев находился в аренде в ГАИСе и в прошлом году, 20-летний форвард провел девять матчей и забил два мяча.
ЦСКА подписал контракт с нападающим зимой 2015 года, однако футболист не провел ни одного матча за основной состав.
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