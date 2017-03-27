Владимир Быстров уйдет из «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров покинет летом «Краснодар», за который он выступает с 2014 года. Контракт 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне и продлен не будет.
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Сам Владимир хотел бы остаться в «Краснодаре», но клуб не намерен продлевать контракт с возрастным футболистом. Поэтому Быстрову придется летом подыскивать новый клуб.
Владимир Быстров — воспитанник
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