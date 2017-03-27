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27 марта 2017, 16:01 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

Владимир Быстров уйдет из «Краснодара»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров покинет летом «Краснодар», за который он выступает с 2014 года. Контракт 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне и продлен не будет.

Бывший полузащитник сборной России Владимир <span class=error>Быстров</span> покинет летом Краснодар за который он выступает с 2014 года. Контракт 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне и продлен не будет. Увеличить
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Сам Владимир хотел бы остаться в «Краснодаре», но клуб не намерен продлевать контракт с возрастным футболистом. Поэтому Быстрову придется летом подыскивать новый клуб.

Владимир Быстров — воспитанник санкт-петербургского футбола. С 2002 по 2005 год он выступал за «Зенит», после чего летом 2005 перешел в «Спартак», где провел четыре года. Летом 2009 Быстров вернулся в «Зенит». В 2014 году он был арендован «Анжи», после чего перешел в «Краснодар». В 2008 году Владимир Быстров стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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