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27 марта 2017, 15:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты пермского «Амкара» разгромили кировское «Динамо» в контрольном матче

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» обыграли с крупным счетом кировское «Динамо» в контрольном матче во время паузы в чемпионате России на игры сборных.

Встреча, прошедшая в понедельник в Перми на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Станислав Прокофьев (14-я и 40-я минуты), еще по мячу забили Алексей Гасилин (25) и Александр Салугин (89).

В 21-м туре чемпионата России «Амкар» сыграет с грозненским «Тереком». Встреча пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 13:30 по московскому времени.

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