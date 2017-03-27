Футболисты пермского «Амкара» разгромили кировское «Динамо» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в понедельник в Перми на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Станислав Прокофьев (14-я и 40-я минуты), еще по мячу забили Алексей Гасилин (25) и Александр Салугин (89).

В 21-м туре чемпионата России «Амкар» сыграет с грозненским «Тереком». Встреча пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 13:30 по московскому времени.