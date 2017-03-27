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27 марта 2017, 13:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Голкипер Сергей Рыжиков признан лучшим футболистом «Рубина» в марте

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признан болельщиками лучшим футболистом команды по итогам марта, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Рыжиков в марте провел четыре матча за «Рубин», трижды сыграв «на ноль». В победной встрече 18-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0) Рыжиков отразил пенальти.

Второе место по итогам голосования занял форвард Жонатас, третье — нападающий Максим Канунников.

«Рубин» после 20 туров с 27 очками занимает девятое место в чемпионате России.

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