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27 марта 2017, 13:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Щенников в матче с тульским «Арсеналом» получил сильный ушиб

В воскресном товарищеском матче с тульским «Арсеналом» получил повреждение защитник ЦСКА Георгий Щенников.

Врачи диагностировали у него сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава, сообщает официальный сайт «армейцев».

О сроках восстановления футболиста на данный момент не сообщается. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, пока не знает о том, когда Щенников сможет вернуться в строй.

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