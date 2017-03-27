Щенников в матче с тульским «Арсеналом» получил сильный ушиб
В воскресном товарищеском матче с тульским «Арсеналом» получил повреждение защитник ЦСКА Георгий Щенников.
Врачи диагностировали у него сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава, сообщает официальный сайт «армейцев».
О сроках восстановления футболиста на данный момент не сообщается. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, пока не знает о том, когда Щенников сможет вернуться в строй.
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