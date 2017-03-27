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27 марта 2017, 12:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СК: Следователи проверяют обстоятельства смерти экс-футболиста «Зенита» Казаченка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста петербургского «Зенита» Владимира Казаченка, который скончался в воскресенье на 65-м году жизни, сообщает в понедельник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«26 марта в ФГБУ СЗФМИЦ им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге родственниками был доставлен 64-летний Владимир Казачёнок, который пожаловался на плохое самочувствие. В тот же день, после проведения реанимационных процедур, бывший футболист скончался. По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

За «сине-бело-голубых» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба «Зенит».

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