СК: Следователи проверяют обстоятельства смерти экс-футболиста «Зенита» Казаченка
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста петербургского «Зенита» Владимира Казаченка, который скончался в воскресенье на 65-м году жизни, сообщает в понедельник ГСУ СК РФ по
Санкт-Петербургу.
«26 марта в ФГБУ СЗФМИЦ им В. А. Алмазова в
За «сине-бело-голубых» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором
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