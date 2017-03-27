Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29214161/
27 марта 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Анатолий Давыдов: Владимир Казаченок был полностью предан футболу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий «Зенита» и сборной СССР Владимир Казаченок, скончавшийся 26 марта, всегда был полностью предан футболу. Об этом ТАСС рассказал его бывший партнер по клубу Анатолий Давыдов.

Бывший футболист Зенита скончался на 65-м году жизни. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казаченок скончался на 65-м году жизни. За свою карьеру он выступал за санкт-петербургский «Зенит» (1971−1975, 1979−1983) и московское «Динамо» (1976−1978).

«Казаченок был полностью предан своему делу, трудолюбив и талантлив. Настоящий профессионал и прекрасный нападающий, он всегда шел в атаку и продавливал оборону соперника. В обоих клубах, за которые он выступал, он был стопроцентным лидером. Как тренер он воспитал немало игроков, и один только пример Александра Кержакова говорит о нем как о высококвалифицированном специалисте. Он многое дал молодым ребятам», — сказал Давыдов.

По его словам, вне поля Казаченок был интересным человеком, с которым можно было общаться на любые темы.

«С ним всегда легко было найти общий язык, это был культурный и воспитанный человек, которого всегда отличала требовательность к себе. По любому вопросу он имел свое мнение, но при этом легко шел на компромисс», — сообщил бывший партнер Казаченка.

За свою клубную карьеру Казаченок провел 219 матчей, забив 78 голов. После завершения карьеры футболиста он работал тренером в санкт-петербургском «Динамо», «Химках», эстонском «Калеве». Возглавлял с 2014 года учебно- тренировочный центр академии «Зенита».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

СК: Следователи проверяют обстоятельства смерти экс-футболиста «Зенита» Казаченка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста петербургского «Зенита» Владимира Казаченка, который скончался в воскресенье на 65-м году жизни, сообщает в понедельник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Колобков: сборные России продолжают тренировки на базе "Озеро Круглое"

ФИФА: сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций

Вяльбе: группа работающих с тренером Крамером лыжников РФ будет значительно сокращена