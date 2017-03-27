Анатолий Давыдов: Владимир Казаченок был полностью предан футболу

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Казаченок скончался на 65-м году жизни. За свою карьеру он выступал за санкт-петербургский «Зенит» (1971−1975, 1979−1983) и московское «Динамо» (1976−1978).

«Казаченок был полностью предан своему делу, трудолюбив и талантлив. Настоящий профессионал и прекрасный нападающий, он всегда шел в атаку и продавливал оборону соперника. В обоих клубах, за которые он выступал, он был стопроцентным лидером. Как тренер он воспитал немало игроков, и один только пример Александра Кержакова говорит о нем как о высококвалифицированном специалисте. Он многое дал молодым ребятам», — сказал Давыдов.

По его словам, вне поля Казаченок был интересным человеком, с которым можно было общаться на любые темы.

«С ним всегда легко было найти общий язык, это был культурный и воспитанный человек, которого всегда отличала требовательность к себе. По любому вопросу он имел свое мнение, но при этом легко шел на компромисс», — сообщил бывший партнер Казаченка.