РФС выразил соболезнования родным и близким Владимира Казаченка

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка», — говорится на сайте РФС.

За «сине-бело-голубых» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба «Зенит».