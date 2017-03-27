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27 марта 2017, 11:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС выразил соболезнования родным и близким Владимира Казаченка

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста петербургского «Зенита» Владимира Казаченка, который скончался в воскресенье на 65-м году жизни.

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка», — говорится на сайте РФС.

За «сине-бело-голубых» Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба «Зенит».

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