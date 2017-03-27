Ajansspor: Футболист «Спартака» Попов согласился перейти в «Фенербахче»
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Болгарский полузащитник российского «Спартака» Ивелин Попов согласился на переход в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает портал Ajansspor.com.
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Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в переходе болгарина, но хочет его не купить, а обменять. Турецкая сторона предложила обменять Попова на 29-летнего нигерийского форварда Эммануэля Эменике без доплат.
Как отмечает портал, «Спартак» выразил заинтересованность в данном обмене.
В текущем сезоне 29-летний Попов провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил два мяча. Он перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года за €6 млн.
Эменике выступал за
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