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27 марта 2017, 11:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ajansspor: Футболист «Спартака» Попов согласился перейти в «Фенербахче»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Болгарский полузащитник российского «Спартака» Ивелин Попов согласился на переход в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает портал Ajansspor.com.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 16 матчей за Спартак в которых забил два мяча. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в переходе болгарина, но хочет его не купить, а обменять. Турецкая сторона предложила обменять Попова на 29-летнего нигерийского форварда Эммануэля Эменике без доплат.

Как отмечает портал, «Спартак» выразил заинтересованность в данном обмене.

В текущем сезоне 29-летний Попов провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил два мяча. Он перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года за €6 млн.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе красно-белых.

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