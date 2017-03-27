Когда «Зенит» сможет подписать Сейдахмета
17-летий казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет на выходных оформил отношения с «Таразом», пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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После удачного выступления на Кубке Содружества, где Сейдахмет был признан лучшим нападающим турнира, интерес к нему проявил
По правилам FIFA казахстанец может подписать профессиональный контракт лишь при достижении 18-летнего возраста, поэтому не может выступать в чемпионате России.
То есть, фактически Сейдахмет после года, проведенного в «Таразе», сможет оформить отношения с «Зенитом» после 4 февраля 2018 года, когда ему исполнится 18 лет. Если, конечно, интерес к нему россияне до того времени сохранят.
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