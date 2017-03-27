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27 марта 2017, 10:28 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Когда «Зенит» сможет подписать Сейдахмета

Обновлено: 11:31
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

17-летий казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет на выходных оформил отношения с «Таразом», пишет Sports.kz.

17-<span class=error>летий</span> казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет на выходных оформил отношения с <span class=error>Таразом</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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После удачного выступления на Кубке Содружества, где Сейдахмет был признан лучшим нападающим турнира, интерес к нему проявил санкт-петербургский «Зенит», в молодежном составе которого долгое время и пребывал казахстанец, даже оформив покер в одном матче на турнире Viareggio Cup в Италии за 35 минут, однако в клубе он не остался.

По правилам FIFA казахстанец может подписать профессиональный контракт лишь при достижении 18-летнего возраста, поэтому не может выступать в чемпионате России.

То есть, фактически Сейдахмет после года, проведенного в «Таразе», сможет оформить отношения с «Зенитом» после 4 февраля 2018 года, когда ему исполнится 18 лет. Если, конечно, интерес к нему россияне до того времени сохранят.

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