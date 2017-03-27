Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29211924/
27 марта 2017, 9:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Александр Кержаков скорбит в связи со смертью экс-футболиста «Зенита» Казаченка

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков скорбит в связи со смертью одного из самых известных футболистов в истории петербургской команды Владимира Казаченка.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> скорбит в связи со смертью одного из самых известных футболистов в истории петербургской команды Владимира <span class=error>Казаченка</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казаченок умер в воскресенье на 65-м году жизни.

«Плачу… Ты дал мне очень много… люблю тебя… Светлая память», — написал Кержаков в своем Instagram.

Казаченок провел в составе «Зенита» 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба «Зенит».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США