Александр Кержаков скорбит в связи со смертью экс-футболиста «Зенита» Казаченка
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков скорбит в связи со смертью одного из самых известных футболистов в истории петербургской команды Владимира Казаченка.
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Видимо, что-то случилось...
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Казаченок умер в воскресенье на 65-м году жизни.
«Плачу… Ты дал мне очень много… люблю тебя… Светлая память», — написал Кержаков в своем Instagram.
Казаченок провел в составе «Зенита» 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское «Динамо». Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с «Зенитом» он стал бронзовым призером чемпионата СССР. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором
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