Прощай, Владимир Александрович. Казаченок останется у Питера навсегда
Корреспондент «СЭ» в
Санкт-Петербурге — об уходе из жизни Владимира Казаченка. Легендарный игрок «Зенита» скончался в возрасте 64-х лет.
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Это было нечто вроде пароля. Владимир Александрович почти всегда именно так отвечал на мой звонок вместо общепринятого «Алло» или «Как дела?» В последний раз мы разговаривали
Подобные «разборы полетов» мы с Владимиром Александровичем устраивали периодически. Не для печати, а для души. Это было настолько интересно, что даже если разговор затягивался на час, время пролетало абсолютно незаметно. Еще бы — кто еще ТАК разберет тебе игру зенитовцев по косточкам. Раздаст всем сестрам по серьгам, кого надо — похвалит, а пошутит — хоть в блокнот записывай и потом рассказывай друзьям как хороший анекдот. Без этого тоже никогда не обходилось. И при этом Владимир Александрович никогда не забывал спросить твоего мнения. Более того, выслушивал его так внимательно, как будто ты играл с ним
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Оказаться с Казаченком в одной команде на футбольном поле я не мог ни при каких обстоятельствах. Хотя, если бы Бог наградил любого из нас хоть сотой долей того таланта, что обладал Казаченок, в футбол мы играли бы на очень приличном уровне. Но дело не в этом — Владимир Александрович старше меня на 18 лет.
Будучи совсем мальчишкой, я не понимал, почему здоровые дядьки, сидевшие рядом на стадионе Кирова, кричали «Я хочу иметь ребенка от Володи Казаченка». При этом хитро улыбались все вокруг. А потом цокали языками, когда мяч оказывался у Казаченка. Смотреть на то, как играет этот светловолосый зенитовец, хотелось безотрывно. И даже
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Когда мы лично познакомились с Владимиром Александровичем в конце 90-х — начале 2000-х, все грани той знаменитой кричалки из 70-х — 80-х я представлял себе уже очень четко. Ведь даже закончив карьеру, Казаченок не перестал быть для Питера настоящим кумиром. Про него ходили легенды, рассказывали сумасшедшие истории, приписывали подвиги. Например, о том, как Казаченок поневоле оказавшись в московском «Динамо», все равно героически сбежал в родной «Зенит». В разговорах с Владимиром Александровичем было очень интересно узнавать, что из таких былин о нем оказывалось правдой, а что — народным творчеством.
Взять хотя бы тот факт, что очень многие в Питере в 90-е — 2000-е считали (а, возможно, считают и сейчас), что Казаченок был чемпионом СССР-1984. То есть играл в той команде, которая принесла Ленинграду первое в истории золото. В ней он действительно был. Еще при Юрии Морозове завоевал бронзу в 1980-м, первую ленинградскую футбольную медаль. А вот до золота
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Познакомились мы, что символично, на «Петровском». При этом до сих пор помню, как хотелось себя ущипнуть, когда этот человек с экрана, вернее с футбольного поля, просто протянул и крепко пожал руку. Общались мы потом при самых разных обстоятельствах. В
На его лице всегда была неповторимая, совершенно открытая, почти детская улыбка. Ничего не менялось, даже когда ему было больно. Разве мог
Поверить в то, что Питер больше не увидит этой улыбки, не услышит его голоса с хитринкой и юморинкой, а он в очередной раз не предскажет победу «Зениту» со счетом 4:1 (в последние годы это было его фирменным), просто невозможно. Во всяком случае — сейчас, когда новость о том, что Владимира Александровича больше нет, вызвала глубокий шок….
Уверен, у каждого в
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