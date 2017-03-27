100 голов и Кержаков. Почему Ленинград и Петербург так любил Владимира Казаченка
26 марта на 65-м году жизни умер легендарный ленинградский футболист и заслуженный тренер Владимир Александрович Казаченок.
Первым из ленинградцев вошел в клуб Федотова
Владимир Казаченок за всю карьеру играл только в двух клубах: 9 лет — в «Зените» и 3 — в московском «Динамо». В составе
Ушел из «Зенита» с дисквалификацией
Казаченка так любили в Ленинграде, что отпускать в московское «Динамо» не хотели и не собирались. А он ушел — вроде бы по правилам, но органы назвали это «неэтичным поведением» и запретили Владимиру играть весь сезон — тот, в котором «Динамо» выиграло свой последний до сих пор чемпионский титул. В команде Казаченок был, а вот чемпионом СССР формально так и не стал.
Закончил карьеру накануне чемпионства «Зенита»
Зенитовский чемпионский титул сезона-1984 тоже прошел мимо Казаченка: он закончил карьеру после предыдущего чемпионата. В 31 год играть мешала тяжелая травма крестообразных связок. Операцию ему в то время не делали, Владимир играл за счет других сильных мышц. Однако накануне чемпионского сезона он все же ушел, поэтому его главной наградой в «Зените» остается бронза-1980.
Стал героем яркой кричалки болельщиков
Родился Казаченок в Колпино — городке, который входит в состав
Открыл для «Зенита» Кержакова
Тренерскую карьеру Казаченок начал в ленинградском «Динамо» еще в советское время, но вернулся к тренерству он только в начале 2000-х — когда фактически сам организовал команду второй лиги «Светогорец». В нее попал совсем молодой Александр Кержаков. Владимир Казаченок увидел в начинающем форварде талант и буквально отвез его на просмотр главному тренеру «Зенита» Юрию Морозову — так началась большая карьера Кержакова. Главным тренером команды
26 марта 2017-го Владимир Александрович Казаченок, директор Академии ФК «Зенит», ушел из жизни.
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