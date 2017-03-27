100 голов и Кержаков. Почему Ленинград и Петербург так любил Владимира Казаченка

Первым из ленинградцев вошел в клуб Федотова

Владимир Казаченок за всю карьеру играл только в двух клубах: 9 лет — в «Зените» и 3 — в московском «Динамо». В составе сине-бело-голубых он провел 219 матчей, забил 78 мячей и выиграл бронзу в 1980-м. За все 12 лет он забил 104 гола и трижды попадал в список 33 лучших футболистов страны. Казаченок первым из ленинградских футболистов отличился больше сотни раз и вошел в Клуб Григория Федотова.

Ушел из «Зенита» с дисквалификацией

Казаченка так любили в Ленинграде, что отпускать в московское «Динамо» не хотели и не собирались. А он ушел — вроде бы по правилам, но органы назвали это «неэтичным поведением» и запретили Владимиру играть весь сезон — тот, в котором «Динамо» выиграло свой последний до сих пор чемпионский титул. В команде Казаченок был, а вот чемпионом СССР формально так и не стал.

Закончил карьеру накануне чемпионства «Зенита»

Зенитовский чемпионский титул сезона-1984 тоже прошел мимо Казаченка: он закончил карьеру после предыдущего чемпионата. В 31 год играть мешала тяжелая травма крестообразных связок. Операцию ему в то время не делали, Владимир играл за счет других сильных мышц. Однако накануне чемпионского сезона он все же ушел, поэтому его главной наградой в «Зените» остается бронза-1980.

Стал героем яркой кричалки болельщиков

Родился Казаченок в Колпино — городке, который входит в состав Ленинграда-Петербурга, и начинал играть в футбол в местном «Ижорце». Одним из первых его тренеров был Сергей Сальников — обладатель Кубка СССР-1944. А в ленинградский «Зенит» Владимира Казаченка пригласили в 1970-м году — после выступления на турнире в составе сборной Ленинградской области. Своего ленинградского парня очень любили болельщики: кричалка «Я хочу иметь ребенка от Володи Казаченка» был одной из самых ярких во время игр «Зенита».

Открыл для «Зенита» Кержакова

Тренерскую карьеру Казаченок начал в ленинградском «Динамо» еще в советское время, но вернулся к тренерству он только в начале 2000-х — когда фактически сам организовал команду второй лиги «Светогорец». В нее попал совсем молодой Александр Кержаков. Владимир Казаченок увидел в начинающем форварде талант и буквально отвез его на просмотр главному тренеру «Зенита» Юрию Морозову — так началась большая карьера Кержакова. Главным тренером команды премьер-лиги Казаченок тоже был — он вывел в высший дивизион «Химки» и руководил ими, пока позволяло здоровье. В день 55-летия из-за проблем с сердцем ему пришлось оставить пост.

26 марта 2017-го Владимир Александрович Казаченок, директор Академии ФК «Зенит», ушел из жизни.