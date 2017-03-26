Скончался Владимир Казаченок
Сегодня на 65-м году жизни скончался бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Владимир Казаченок.
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Причина смерти не называется. В составе «Зенита»
В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора
Клуб из
«Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый,
Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за “Зенит” он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.
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