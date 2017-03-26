Скончался Владимир Казаченок

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Причина смерти не называется. В составе «Зенита» экс-нападающий провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Казаченка.