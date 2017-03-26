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26 марта 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

О. Иванов: «Тереку» надо всего лишь выиграть одну игру, и всё наладится

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, как проходит процесс реабилитации, после того как ему вырезали гланды, и оценил игру команды в последних турах.

«Пока посещаю врачей, наблюдаюсь, принимаю лекарства. В прошлое воскресенье врач сказал, что через 10 мдней можно начать бегать по индивидуальной программе. Раны ещё не зажили, так что пока речь идёт о лёгком беге без нагрузок.

В первом матче против “Уфы” не хватило везения, это однозначно. Да и в двух других матчах было понятно, что судьбу игры решит один момент. Я думаю, ничего страшного нет, надо всего лишь выиграть одну игру, всё наладится. Я вижу, партнёры стараются, и верю, что всё наладится», — цитирует Иванова сайт «Терека».

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