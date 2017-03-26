Глава МВД Сербии пообещал сурово наказать виновных в нападении на болельщиков из РФ
БЕЛГРАД, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал найти и покарать виновных в нападении на болельщиков «Спартака», совершенном минувшей ночью в Белграде. Об этом сообщила
пресс-служба МВД.
«Наша задача — схватить и сурово наказать преступников. Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать
Он и министр здравоохранения Златибор Лончар посетили в больнице пострадавших россиян, заверив, что власти делают все возможное для их скорейшего выздоровления и оперативного расследования инцидента.
Группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению фанатов белградского клуба «Партизан». Конфликт возник
Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 года рождения Максим Бутрин и Павел Бодров.
В субботу «Спартак» потерпел поражение от «Црвены звезды» в товарищеском матче со счетом 1:2. Во время игры были приняты повышенные меры безопасности, однако по ее окончании, когда толпы болельщиков начали ходить по городу, полицейских патрулей на улицах было явно недостаточно.
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