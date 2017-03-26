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26 марта 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глава МВД Сербии пообещал сурово наказать виновных в нападении на болельщиков из РФ

БЕЛГРАД, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал найти и покарать виновных в нападении на болельщиков «Спартака», совершенном минувшей ночью в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Наша задача — схватить и сурово наказать преступников. Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче», — заявил Стефанович.

Он и министр здравоохранения Златибор Лончар посетили в больнице пострадавших россиян, заверив, что власти делают все возможное для их скорейшего выздоровления и оперативного расследования инцидента.

Группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению фанатов белградского клуба «Партизан». Конфликт возник из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Инцидент произошел в центре города.

Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 года рождения Максим Бутрин и Павел Бодров.

В субботу «Спартак» потерпел поражение от «Црвены звезды» в товарищеском матче со счетом 1:2. Во время игры были приняты повышенные меры безопасности, однако по ее окончании, когда толпы болельщиков начали ходить по городу, полицейских патрулей на улицах было явно недостаточно.

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Вице-премьер Сербии навестил в больнице пострадавших болельщиков «Спартака»

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и министр здравоохранения Златибор Лончар навестили в больнице двух пострадавших болельщиков «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» в Белграде, сообщает B92.
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